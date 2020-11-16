Борьбе с отмыванием денег в Грузии дана положительная оценка – отчет экспертов СЕ

Отчет Moneyval включает оценку соблюдения рекомендаций национальной группой при разработке мер против отмывания денег и финансирования терроризма

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Экспертная группа Совета Европы Moneyval положительно оценила меры государственных органов Грузии в борьбе с легализацией преступных доходов, сообщает Генеральной прокуратуры Грузии.

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Борьба против отмывания денег, т. е. легализации незаконных доходов, является приоритетным направлением для грузинской прокуратуры, подчеркивается в сообщении.

Комитет избранных экспертов Совета Европы по оценке мер в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) утвердил отчет пятого раунда оценки Грузии.

Отчет Moneyval включает оценку соблюдения рекомендаций национальной группой при разработке мер против отмывания денег и финансирования терроризма, а также эффективность их реализации на практике.

Согласно отчету, в Грузии существует эффективная правовая и институциональная система для расследования и уголовного преследования этого вида преступления. Следственные и прокурорские органы обеспечены соответствующими ресурсами, включая доступ к информации, необходимой для эффективного расследования. Прокуратура и другие правоохранительные органы укомплектованы опытными и высокопрофессиональными кадрами, у которых разнообразные следственные полномочия, позволяющие эффективно выполнять свои функции.

Правоохранительные ведомства, особенно специализированное подразделение Генеральной прокуратуры Грузии, эффективно расследуют потенциальные преступления, связанные с отмыванием денег, с использованием широкой следственной техники.

Также существует эффективное сотрудничество и координация между следственными ведомствами, что было усилено постоянной рабочей группой, созданной в рамках стратегии прокуратуры Грузии на 2017-2021 годы, отмечают в ведомстве.

"Согласно отчету, в стране нет никаких юридических или структурных препятствий для возбуждения дел и преследования за отмывание денег. Кроме того отмечено, что в связи со всеми видами отмывания денег, в стране вынесены обвинительные приговоры. Также, по грузинскому законодательству, лицо может быть осуждено за незаконную легализацию имущества. Применение этой правовой нормы демонстрирует ответственность грузинской стороны в борьбе с отмыванием денег", – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.

Работа ведомства в этом отношении также получила положительную оценку в процессе подготовки к либерализации визового режима.

По информации прокуратуры, ведомство продолжит принимать действенные меры по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег, а также выполнять рекомендации Комитета Совета Европы.