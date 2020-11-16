В госпитальном секторе Грузии всего 227 свободных ковид-коек

Минздрав продолжает мобилизовывать дополнительные места в клиниках для инфицированных коронавирусом и закупать аппараты искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Для инфицированных пациентов в клиниках Грузии на данный момент всего 227 свободных мест, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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Тикарадзе отметила важность того, что количество выздоровевших последние дни превышает число ковидинфицированных.

По ее словам, в стране 5 868 коек, в клиниках в данное время насчитывается 5 319 инфицированных коронавирусом.

"К концу дня мы еще добавляем койки, будет 5 952. Практически каждый день добавляем 100-120 коек для ковид-целей. Сегодня к вечеру мы ждем, что вместе с выписками будут готовы от 800 до 1000 мест для пациентов", - заявила Тикарадзе.

На сегодняшний день в стране мобилизовано 1 040 дыхательных аппаратов и около 3,4 тысячи коек, обеспеченных системой подачи кислорода. На данный момент в стране 257 пациентов подключены к дыхательным аппаратам, а 937 на системе подачи кислорода.

Министр также сообщила, что планируется закупить дополнительные аппараты искусственного дыхания.

Журналисты также попросили прокомментировать пост известного грузинского аллерголога-иммунолога Бидзины Кулумбегова, который написал, что, когда в стране число инфицированных достигнет 5 тысяч в день, произойдет коллапс системы и количество жертв коронавируса достигнет 20 тысяч.

"Несмотря на мое большое уважение, у нас не будет 20 тысяч умерших, такой цифры мы не получали ни в одном расчете", - отметила Тикарадзе.

По ее словам, правительство активно сотрудничает со всеми профессионалами, эпидемиологами и экспертами. Намечена очередная встреча с экспертами, после чего будет решен вопрос дополнительных ограничений.

Вопрос, связанный с койками, прокомментировал и глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. По его словам, помимо выделения дополнительных места, рассматривается и вопрос мобилизации разных пространств.

К этому времени с начала пандемии в Грузии коронавирусом уже инфицировано более 79 тысяч человек. Вылечились более 62 тысяч. Скончались 703 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.