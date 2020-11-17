Бывший глава Минздрава Грузии готов включиться в борьбу с пандемией рядовым врачом

Давид Сергеенко, который баллотируется в мажоритарные депутаты парламента в Сабурталинском районе Тбилиси, готов сразу после выборов вернуться к своей основной профессии

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Бывший министр здравоохранения Грузии и кандидат в мажоритарные депутаты парламента от правящей партии Давид Сергеенко готов после второго тура выборов работать рядовым врачом там, где будет нужна его помощь.

Об этом Сергеенко заявил в интервью телекомпании Imedi.

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Давид Сергеенко стал министром здравоохранения Грузии в 2012 году и считался одним из самых рейтинговых министров страны. Он объявил о своей отставке в июне 2019 года, став советником премьер-министра Грузии по вопросам здравоохранения.

"Мы готовимся к тем ограничениям, которые готовит нам пандемия. У меня ответственность перед избирателями довести второй тур до конца максимально безопасно и прозрачно. Но после, думаю, если в клиниках потребуется человек моей специальности - ревматолог, готов помочь своими знаниями и опытом. Если сказать проще, я готов работать рядовым врачом там, где будет нужно", - заявил Сергеенко.

С ухудшением эпидситуации в стране в медицинской сфере возникли серьезные проблемы с кадрами. Только 16 ноября за сутки коронавирусом заболели 120 медиков, а сначала пандемии заразились более четырех тысяч медицинских работников.

Чтобы решить проблему дефицита кадров к управлению коронавирусом привлечены студенты старших курсов медицинского факультета. 1 844 студента уже прошли специальную подготовку и распределены по клиникам в помощь врачам.

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у около 83 тысяч человек. Вылечились более 65 тысяч. Скончались 733 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.