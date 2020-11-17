Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 17 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено почти 529 тысяч новых случаев заражения, скончались 7 858 человек

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 17 ноября составило 54 301 156 человек, скончались 1 316 994, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ: в Европе и странах Америки системы здравоохранения истощены>>

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 23 190 772, в Европе – 15 266 390, в Азии – 10 057 114.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 528 905, скончались 7 858 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 54 826 773 выявленном случае инфицирования и 1 323 093 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США количество заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 11 миллионов человек, а количество пациентов в больницах растет рекордными темпами. Всего от коронавируса в стране умерли почти 250 тысяч человек.

За последние сутки зафиксировано 135 тысяч новых случаев инфицирования, скончались 623 человека.

Строгие карантинные меры ввели штаты Мичиган и Вашингтон. В Мичигане старшеклассники и студенты колледжей перешли на онлайн-обучение, рестораны не смогут обслуживать посетителей в зале. В Вашингтоне закрылись спортзалы, кинотеатры, театры и музеи.

Между тем Белый дом заявил, что надеется с декабря начать вакцинировать по 20 миллионов американцев в месяц. В настоящий момент ни одна вакцина в стране еще официально не одобрена.

Нежелание Дональда Трампа признать поражение на президентских выборах привело к тому, что он не начал передавать дела Джо Байдену и, соответственно, избранный президент и его команда не участвуют в планировании массовой вакцинации. Байден обещал сделать борьбу с коронавирусом главным приоритетом своей администрации.

"Нашим экспертам нужно как можно скорее пообщаться с этими людьми, чтобы во время перехода власти, который произойдет 20 января, были охвачены все аспекты деятельности", – заявил будущий глава аппарата Белого дома Рон Клайн.

Он отметил, что несмотря на нежелание Трампа начать переходный процесс, команда Байдена начнет переговоры с производителями вакцин от коронавируса, в том числе с компанией Pfizer.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия продолжает удерживать втрое место в мире по числу инфицированных коронавирусом. В стране уже зафиксировано 8,8 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 16,11% от общего количества зараженных. На сегодня в Индии погибло уже 130 417 человек, летальность составляет 1,47%. Полностью вылечили от вируса 8 282 065 человек, восстановление составляет 93,39%.

За последние сутки прирост зараженных составил 30 548 человек, умерли 435.

Между тем Индия, как и другие страны мира, активно разрабатывает вакцину от коронавируса. Индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech работает над еще одной вакциной против коронавируса, доступной в назальной форме и не требующей использования шприцев и игл, сообщил председатель правления и управляющий директор компании Кришна Элла.

Ранее компания сообщила, что начинает третью фазу исследований разрабатываемой вакцины Covaxin. В исследовании примут участие 26 тысяч человек.

Вслед за Индией по количеству инфицированных в мире идет Бразилия. В стране зафиксировано 5,8 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 10,65% от общего количества зараженных. Скончались с начала пандемии 165 811 человек, летальность составляет 2,83%. Полностью вылечили от вируса 5 291 511 человек, восстановление составляет 90,25%.

Ситуация в мире

По-прежнему тяжелой остается эпидемиологическая ситуация в Испании. В стране насчитывается 1 492 608 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались 40 769 человек.

Правительство ввело новые карантинные меры для прибывающих из стран, которые относят к высокому риску заражения коронавирусом. Об этом сообщается в постановлении министерства здравоохранения Испании.

Путешествующие авиатранспортом или морским путем в Испанию должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В случае его отсутствия им могут выписать штраф на сумму до 6 тысяч евро. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до поездки.

Авиакомпаниям и паромным/круизным компаниям рекомендуют проверять наличие правильного пакета документов у путешественников перед отправлением.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что путешественники в случае прибытия в страну без отрицательного теста должны будут заплатить штраф и сделать его на месте. Решение вступит в силу 23 ноября.

Тестирование требуется для всех тех, кто прибывает в аэропорты или порты Испании (включая людей, которые живут в Испании и возвращаются домой). Решение не распространяется на путешествующих сухопутным транспортом.

Грузия в ожидании вакцины от COVID-19>>

В Италии за сутки выявили 27 354 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 1 205 881. Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

За сутки в Италии умерли 504 пациента с коронавирусом, всего скончались 45 733 человека.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что следующие 7-10 дней будут иметь решающее значение для борьбы с COVID-19.

"Кривая распространения инфекции стабилизируется. Пока рано говорить, но есть основания полагать, что карантинные меры дают определенные результаты", – цитирует ANSA его заявление.

Директор департамента профилактики болезней Минздрава Италии Джанни Рецца сообщил, что репродуктивное число R, показывающее количество лиц, которых может заразить один носитель коронавируса, за последнюю неделю снизилось с 1,7 до 1,4.

По его словам, это "первый хороший сигнал". "К сожалению, вирус все еще циркулирует по стране".

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки увеличилось на 9 406 и достигло 1 991 233. Об этом сообщается на сайте Санитарной службы страны.

Отмечается, что за все время скончались более 45 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

Через две недели после введения второго карантина во Франции министр здравоохранения Оливье Веран объявил, что пик COVID-19 миновал, и ситуация постепенно начинает улучшаться. В течение десяти дней подряд количество новых случаев коронавирусной инфекции во Франции и процент положительных результатов тестов снижаются, хотя уровень смертности остается высоким. По словам министра здравоохранения, налицо все признаки того, что страна прошла пик эпидемии второй волны, однако вирус еще не побежден, и ослаблять усилия слишком рано.

Во Франции с 30 октября действует второй локдаун, в нескольких крупных городах, таких как Париж и Марсель, действовал ночной кэмендантский час еще до введения жесткого карантина.

Карантин во Франции продлится как минимум до 1 декабря, однако и после снятия основных ограничений бары, рестораны и тренажерные залы, возможно, останутся закрытыми.

Франция занимает 4 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Вынуждена ужесточать ограничения и Швеция, где число инфицированных достигло 177 тысяч человек, а скончались от коронавируса 6 164.

Жители Швеции перестали следовать рекомендациям по борьбе с распространением коронавируса, и поэтому в стране будет запрещено собираться группами более восьми человек, заявил премьер-министр Стефан Лёвен. Ранее допускались собрания до 300 человек.

"Это новая норма для всего общества, – сказал Левен на пресс-конференции. – Не ходите в спортзалы, не ходите в библиотеки, не устраивайте ужины. Отменяйте".

Ранее Швеция обратила на себя всеобщее внимание из-за своих неортодоксальных мер во время пандемии. Власти избегали обязательных ограничительных мер, ограничиваясь лишь рекомендациями для населения.

Распространение коронавирусной инфекции в Швеции усиливается стремительными темпами, в то время как принятых мер для сдерживания коронавируса недостаточно. В эфире местного телеканал SVT профессор вирусологии Фредрик Элг заявил, что сейчас властям Швеции необходимо ввести полный локдаун во избежание ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Уровень смертности на душу населения в Швеции в несколько раз выше, чем у ее северных соседей, но ниже, чем у некоторых крупных европейских стран, например, Испании.

Число выявленных случаев COVID-19 в Канаде превысило 300 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за все время число заразившихся в стране составило 302 192, скончались 11 027 пациентов с коронавирусом. Вылечились более 240 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинциях Квебек (125 072) и Онтарио (95 496).

В Австралии снова вспышка. Власти штата Южная Австралия сообщили об опасной ситуации после того, как там впервые с апреля была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Тест на COVID-19 оказался положительным у 18 человек.

В одном из случаев работник гостиницы, где живут люди, помещенные в карантин, заразил 13 человек. После выявления случаев заражения власти австралийского штата увеличили количество проводимых тестов и ввели новые ограничения.

Австралии ранее удалось справиться со второй волной эпидемии, которая в основном затронула штат Виктория. В Мельбурне локдаун продлился почти четыре месяца. Тогда вспышка тоже началась с карантинной гостиницы. В результате скончались более 800 заразившихся.

Иностранцам запрещено въезжать в страну с марта, но граждане Австралии и люди с видом на жительство могут вернуться при условии отбывания обязательного 14-дневного карантина в специальной гостинице. Примерно пятая часть заражений в стране была выявлена у этой группы людей.

В Иране из-за резкого роста смертей от COVID-19 с субботы вводится первый локдаун. По прогнозам, количество смертей за сутки может вырасти вдвое, а больницы не смогут справиться с потоком инфицированных.

"У правительства нет другого выхода, кроме как ввести локдаун для борьбы с этим разрушительным вирусом, – заявил накануне президент страны Хасан Роухани. – Я объявляю повсеместную мобилизацию для борьбы с третьей волной коронавируса".

Детали локдауна пока не объявлялись, но у каждого города и района будут свои ограничения в зависимости от сложившейся ситуации с распространением коронавируса. Предположительно, на две недели будет введен запрет на передвижения между населенными пунктами, работать смогут только продовольственные магазины и аптеки. За исполнением мер будут следить полиция и Корпус стражей исламской революции.

Ранее власти не решались вводить полный локдаун, поскольку не могли оказать финансовую помощь жителям и частным компаниям. Введение карантина могло привести к массовому голоду среди самых бедных жителей страны. Но представителям системы здравоохранения удалось убедить Роухани в необходимости ограничений. По их словам, бездействие может привести страну к еще большей катастрофе.

Замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи заявил, что вскоре показатель смертности за сутки может удвоиться. С начала пандемии в стране было выявлено более 558 тысяч случаев заражения, более 41,4 тысячи человек умерли. С октября в стране фиксируется более 400 смертей за сутки. Власти предполагают, что с учетом умерших, не тестировавшихся на коронавирус, реальная цифра смертности может быть в три раза больше.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 17 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 82 835 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 65 291 пациент выздоровел, 733 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 735 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 5 658, в ковид-гостиницах – 3 315.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превосходит три тысячи.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ