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Эпидемия коронавируса. Прохожие в защитных масках

Риск заражения: названы самые опасные "ковид-точки" в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (177)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201117/250068255/Risk-zarazheniya-nazvany-samye-opasnye-kovid-tochki-v-Gruzii.html

Тбилиси остается т. н. "красной зоной", где есть высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 117 новых случаев коронавируса, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

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В частности, в грузинской столице зафиксировано 1 202 новых случая заражения. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Новые случаи COVID-19
 Аджария  469
 Самегрело - Земо Сванети  355
 Имерети  302
 Квемо Картли  259
 Шида Картли  173
 Кахети  117
 Мцхета-Мтианети  86
 Самцхе-Джавахети  65
 Гурия  61
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  28

На данный момент в стране 16 219 активных случаев, их них 5 662 пациента лечатся в больницах, 3 351 пациент находится в ковид-гостиницах, еще 7 206 пациентов лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их 740. Из них к аппарату искусственного дыхания подключены 332 человека.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 80 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (177)


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