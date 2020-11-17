Риск заражения: названы самые опасные "ковид-точки" в Грузии

Тбилиси остается т. н. "красной зоной", где есть высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 117 новых случаев коронавируса, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

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В частности, в грузинской столице зафиксировано 1 202 новых случая заражения. В регионах же ситуация следующая:

Регион Новые случаи COVID-19 Аджария 469 Самегрело - Земо Сванети 355 Имерети 302 Квемо Картли 259 Шида Картли 173 Кахети 117 Мцхета-Мтианети 86 Самцхе-Джавахети 65 Гурия 61 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 28

На данный момент в стране 16 219 активных случаев, их них 5 662 пациента лечатся в больницах, 3 351 пациент находится в ковид-гостиницах, еще 7 206 пациентов лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их 740. Из них к аппарату искусственного дыхания подключены 332 человека.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 80 тысяч инфицирования, скончались более 700 человек. В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.