"Грузию ждет драматичный период" - спецобращение группы экспертов

В обращении к правительству группа экспертов предлагает усилить антиэпидемиологические меры в стране и выработать более действенные методы борьбы с пандемией

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Рабочая группа экспертов распространила обращение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и отмечает, что в том случае, если не будут предприняты решительные меры, Грузию ждет драматичный период.

Еще 45 смертей: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии>>

Обращение подготовлено в рамках совместной инициативы демократического правления USAID и Центра исследования экономической политики. В обращении отмечено, что проводимые в стране антиэпидемиологические мероприятия недостаточны.

По мнению экспертов, ответ на пандемию должен стать приоритетом национальной безопасности, и вопрос должен перейти из плоскости политической борьбы на уровень национальных интересов.

Как отмечают эксперты, за семь дней Грузия переместилась на 16 место в мире по смертности от коронавируса.

"По данным Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения, количество ежедневных случаев смерти возрастает, однако пропорционально не увеличивается количество проведенных ежедневно тестов. Это наводит на мысль, что с учетом клинически выявленных случаев COVID-19, реальное количество инфицированных гораздо больше в стране, чем это учитывается лабораторными исследованиями или официально", - говорится в обращении.

Антиэпидемиологические мероприятия, проводимые в стране государством, недостаточны для того, чтобы остановить пандемию, и нуждается в усилении, считают эксперты.

"В противном случае, в стране начнется драматично сложный период, что сделает невозможным не только управление эпидемией коронавируса, но и крайне ограничит доступ к остальным неотложным и плановым медсервисам", - подчеркнуто в обращении.

Эксперты требуют незамедлительно сделать следующие шаги: усилить механизмы управления ответных мероприятий на эпидемию, создать временный национальный механизм, в который будут вовлечены все заинтересованные стороны, ужесточить исполнительную дисциплину, создать и обновить технический алгоритм поведения пациентов, создать для населения единый стандарт-путеводитель, наладить активное сотрудничество с частным сектором (транспортирование, лабораторное и госпитальное обслуживание и так далее). Также, эксперты считают важным улучшить качество информирования и коммуникации с населением и другие.

Обращение подписывают эксперты: Давид Гзиришвили, Георгий Гоцадзе, Нино Эвгенидзе, Акакий Зоидзе, Иагор Каландадзе, Вахо Калоиани, Нино Кикнадзе, Леван Коберидзе, Вато Сургуладзе, Андриа Урушадзе, Нино Мирзикашвили, Серго Чихладзе, Кети Чхатарашвили, Гиги Церетели и Зураб Чиаберашвили.

За последние два месяца в стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Сейчас среднесуточный прирост инфицированных составляет более трех тысяч, а с начала пандемии в стране зафиксировано почти 86 тысяч случаев заражения. Скончались 778 человек.