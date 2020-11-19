Минздрав: в лучшем случае, Грузия получит вакцину от коронавируса весной

У Грузии есть возможность рассмотреть эффективность вакцин, предложенных разными производителями, и принять окончательное решение с учетом факторов качества

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. По оптимистическим прогнозам, Грузия получит вакцину от коронавируса весной 2021 года, в периоде с марта по май, заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Грузия уже внесла первый взнос в глобальный альянс вакцин для приобретения первой партии доз.

"У нас есть право выбора вакцины. То есть, у нас есть возможность рассмотреть эффективность вакцин, предложенных разными производителями, и принять окончательное решение с учетом факторов качества и тех результатов, которые будут у производителя по поводу той или иной вакцины", — заявила Габуния в эфире Первого канала.

На первом этапе Грузия имеет право приобрести дозу, которая хватит на 20% населения. Сейчас страна должна пройти подготовительный период. На данный момент Грузия с помощью Всемирного банка работает над процессом внедрения вакцины. Страна должна пройти соответствующие этапы.

"Для вакцины надо организовать "холодную цепь". Это гораздо сложнее, чем в случае остальных вакцин. То есть температура, которую требует "Ковакс", должна быть более низкой", — подчеркнула Габуния.

В мире существуют препараты, относящийся к так называемой "холодной цепи". Это означает, что для их хранения и транспортировки должен быть соблюден соответствующий температурный режим — минус два, минус восемь. Недопустимо хранение таких препаратов выше восьми градусов. Медикаменты "холодной цепи" получают с помощью сложнейших биотехнологических процессов для лечения заболеваний, опасных для жизни.

По словам Габуния, Грузия работает над всем этим вместе с международными партнерами и как только вакцина будет готова, страна будет готова, начнется вакцинация соответствующих групп.

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Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 93 тысяч инфицирования, скончались 853 человека.