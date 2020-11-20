14:34 20 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8971
  • 100 RUB4.3109
  • USD3.2948
Поиск
Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро

В ожидании понедельника: вопрос введения в Грузии дополнительных ограничений обсуждается

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (203)
115032
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/14/249752680.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201120/250107809/V--ozhidanii-ponedelnika-vopros-vvedeniya-v-Gruzii-dopolnitelnykh-ogranicheniy-obsuzhdaetsya.html

За последние сутки в Грузии был зафиксирован очередной антирекорд инфицирования коронавирусом – 3 768, а общее число зараженных приближается к ста тысячам

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Ведущий грузинский аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов подтвердил информацию, что в правительстве Грузии обсуждается вопрос введения со следующей недели ограничений на работы общественного транспорта и крупных торговых центров.

Более 40 смертей за сутки: новые данные по коронавирусу в Грузии>>

Как заявил Кулумбегов эфире ТВ "Палитраньюс", он присутствовал на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, где обсуждались эти вопросы.

"Да, я это подтверждаю. Я был на встрече с премьером и нам сказали, что, возможно, позовут нас снова на следующей неделе. Министр финансов и вице-премьер получили задания. Каким будет пакет, точная информация не озвучивалась, но это так и произойдет. Нашей рекомендацией было не терять время, потому что сегодня или завтра это решение все равно нужно будет принять, чтобы здравоохранение немного вздохнуло. Это очень важно", – заявил Кулумбегов.

Бригада Скорой помощи 112
© Sputnik / STRINGER
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 768

По мнению Кулумбегова, пандемия является "заложником политических процессов", и это касается всех. Он отметил, что на сегодняшний день не существует одного какого-то универсального мероприятия, которое завтра же сможет покончить с пандемией.

Новые случаи, которые выявляются в Грузии каждый день, не отражают реальной картины, считает Кулумбегов. По его словам, называемые цифры нужно умножить на два или даже три, поскольку в семье ПЦР-тест делают, как правило, одному члену, поскольку нет возможности делать его всем.

"Надо предполагать, что больны в семье все, то есть в день у нас по 8-9 тысяч", – отметил Кулумбегов.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 768. Это очередной антирекорд. Скончался 41 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 96 тысяч случаев заражения, выздоровели более 77 тысяч, скончались 894.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (203)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
Политический кризис в Грузии: второй тур выборов пройдет без оппозиции
Политический кризис в Грузии: второй тур выборов пройдет без оппозиции
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться