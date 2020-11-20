В ожидании понедельника: вопрос введения в Грузии дополнительных ограничений обсуждается

За последние сутки в Грузии был зафиксирован очередной антирекорд инфицирования коронавирусом – 3 768, а общее число зараженных приближается к ста тысячам

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Ведущий грузинский аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов подтвердил информацию, что в правительстве Грузии обсуждается вопрос введения со следующей недели ограничений на работы общественного транспорта и крупных торговых центров.

Более 40 смертей за сутки: новые данные по коронавирусу в Грузии>>

Как заявил Кулумбегов эфире ТВ "Палитраньюс", он присутствовал на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, где обсуждались эти вопросы.

"Да, я это подтверждаю. Я был на встрече с премьером и нам сказали, что, возможно, позовут нас снова на следующей неделе. Министр финансов и вице-премьер получили задания. Каким будет пакет, точная информация не озвучивалась, но это так и произойдет. Нашей рекомендацией было не терять время, потому что сегодня или завтра это решение все равно нужно будет принять, чтобы здравоохранение немного вздохнуло. Это очень важно", – заявил Кулумбегов.

По мнению Кулумбегова, пандемия является "заложником политических процессов", и это касается всех. Он отметил, что на сегодняшний день не существует одного какого-то универсального мероприятия, которое завтра же сможет покончить с пандемией.

Новые случаи, которые выявляются в Грузии каждый день, не отражают реальной картины, считает Кулумбегов. По его словам, называемые цифры нужно умножить на два или даже три, поскольку в семье ПЦР-тест делают, как правило, одному члену, поскольку нет возможности делать его всем.

"Надо предполагать, что больны в семье все, то есть в день у нас по 8-9 тысяч", – отметил Кулумбегов.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 768. Это очередной антирекорд. Скончался 41 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 96 тысяч случаев заражения, выздоровели более 77 тысяч, скончались 894.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.