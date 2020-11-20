В Аджарии на одной из швейных фабрик от коронавируса скончались уже четыре сотрудника

Работницы фабрики в Бобоквати признались, что сбивают температуру, чтобы не потерять работу или не подвергнуться штрафу за прогул

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. На бобокватской швейной фабрике в Кобулетском районе (Аджария), начиная с сентября, от коронавируса скончались уже четыре сотрудника, сообщает портал Batumelebi.

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По словам местных врачей, в селе Бобоквати вирус сильно распространен. На швейной фабрике работают сотни сотрудников, в основном женщины. Врачи не подтвердили распространившуюся в соцсети информацию о том, что швеи перед работой пьют парацетамол, чтобы сбить температуру.

Однако врач фабрики Нана Мегрелишвили признается, что настоящей проблемой является проведение тестов сотрудникам. Сами работницы фабрики не желают идентифицироваться в беседе с журналистами, однако признаются, что ходят на работу, даже если у них высокая температура.

По их словам, для того чтобы остаться дома, нужно иметь бюллетень, а врач не может его выписать, поскольку не может сделать тест.

"Если нет бюллетеня и пропустишь работу, с зарплаты вычитают 50 лари", - рассказала одна из сотрудниц фабрики.

Большая часть инфицированных сотрудников лечатся дома.

В Аджарии за последние сутки выявили 676 новых случаев коронавируса.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 768. Скончался 41 человек.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 96 тысяч случаев заражения, выздоровели более 77 тысяч, скончались 894.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.