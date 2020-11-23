Спустя почти сто лет в Москве восстановили колокольню грузинского храма

Колокольный звон в грузинском храме в Москве зазвучал в один из самых почитаемых праздников в Грузии - "Гиоргоба"

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. В грузинском храме Святого Георгия в Москве восстановили колокольню, об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал пресс-секретарь грузинской диаспоры Андро Иванов.

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Иванов поделился видео на своей странице в Facebook, где отметил, что для грузинской диаспоры произошло историческое событие, так как "спустя почти 100 лет зазвонили колокола в грузинском храме Москвы".

В интервью Иванов рассказал, что из храма, о котором идет речь, в 1922 году все ценности были вынесены большевиками. В 1930 году храм вообще закрыли. Что же касается колокольни, точно не известно, в каком году она была разобрана. Выходит, что около ста лет церковь не функционировала. После распада СССР в 90-х годах часть территории храма была возвращена, но на другой части функционировал техникум. Уже в 2015 году вся территория была передана церкви.

Сейчас на колоколе выгравировано "23.11.20" – это дата, когда восстановление колокольни было завершено. Андро Иванов отметил, что она была восстановлена усилиями "неравнодушных людей".

"При поддержке неравнодушных прихожан колокольня храма была восстановлена. Очень важно, что грузины, живущие в Москве, могут слушать богослужения на родном языке, а восстановление колокольни - стало настоящим праздником. Это историческое событие для грузинской диаспоры", - сказал Иванов.

Колокольный звон в грузинском храме раздался в день поминовения Святого Георгия или в праздник "Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в Грузии.