Церкви в Грузии не закроются, но ужесточатся правила

Храмы не закроют свои двери для прихожан, но усилят меры по предотвращению заражения коронавирусом и контроль за соблюдением норм безопасности

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Церкви не закроются и их двери всегда будут открыты для тех, кто идет за спасением к Господу, заявил журналистам Митрополит Кутаисский и Гаенатский Иоанэ Гамрекели.

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Православные священники ранее получили указание Патриархии о необходимости соблюдении всех рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса. В частности, во время службы паства должна использовать маски и соблюдать дистанцию, а после служения храмы должны обрабатываться дезинфекционными средствами.

"Церкви не закроются. Это исключено… Как я могу помещать человеку, который идет к Господу. Это исключено. Но приход добровольный. Мы же никого не заставляем приходить в церковь. И тот, кто приходит, у него есть ответственность… Люди не заражаются в церкви, а передают инфекцию друг другу. Не будем во всем винить церковь", - заявил владыка Иоанэ.

В свою очередь необходимость в ужесточении правил видит и глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе.

"Вы видели, что весной, следуя рекомендациям, церковь ужесточала правила (посещения храмов), так будет и сейчас. Точно не могу сказать, какими будут дальнейшие действия, но есть рекомендации, чтобы прихожане соблюдали дистанцию, использовали маски. Надо строго требовать соблюдения правил", - заявил Джагмаидзе журналистам.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались 1 012 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.