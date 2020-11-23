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Грузия празднует "Гиоргоба", несмотря на коронавирус - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201123/250134495/Gruziya-prazdnuet-Giorgoba-nesmotrya-na-koronavirus---video.html

В Грузии 23 ноября празднуют День Святого Георгия или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как с утра в понедельник в церкви Святого Георгия - Кашвети, проходило праздничное богослужение

Праздничные богослужения, посвященные "Гиоргоба" или Дню Святого Георгия, по традиции проходят во всех действующих церквях Грузии.

Однако, с учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Гиоргоба" в Грузии является государственным праздником и официальным выходным днем. В Грузии День Святого Георгия или "Гиоргоба" отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.

Темы:
Видео-новости из Грузии (444)
Теги:
Грузинская православная церковь, праздник, Гиоргоба, Гиоргоба, Грузия, Грузия, грузия


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