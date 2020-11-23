Грузия празднует "Гиоргоба", несмотря на коронавирус - видео

В Грузии 23 ноября празднуют День Святого Георгия или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых религиозных праздников в стране. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как с утра в понедельник в церкви Святого Георгия - Кашвети, проходило праздничное богослужение

Праздничные богослужения, посвященные "Гиоргоба" или Дню Святого Георгия, по традиции проходят во всех действующих церквях Грузии.

Однако, с учетом ограничений в стране, введенных из-за пандемии коронавируса, верующие как в храме, так и на прилегающей территории, должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Гиоргоба" в Грузии является государственным праздником и официальным выходным днем. В Грузии День Святого Георгия или "Гиоргоба" отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.