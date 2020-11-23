Ситуация под контролем: руководители клиник отчитались перед главой правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Руководители грузинских клиник отчитались главе правительства Грузии Георгию Гахария о наличии свободных мест в больницах и о тех действиях, которые предпринимаются для борьбы с коронавирусом в условиях тяжелой экономической ситуации.

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Премьер-министр и глава министерства здравоохранения Екатерина Тикарадзе встретились в понедельник с руководителями ведущих больниц и обсудили планы по борьбе с пандемией.

Руководители клиник отметили, что с последней встречи с главой правительства, следуя полученным указаниям, в клиниках были максимально высвобождены места для ковид-инфицированных в отделениях терапии и реанимации. По их информации, также контролируется ситуация в ковид-гостиницах, которые находятся под контролем отделений терапии каждой из клиник. В ходе встречи было отмечено, что активно ведется пополнение запасов кислорода, в этом направлении нет проблем.

Участники встречи подчеркнули важность предотвращения перезагрузки госпитального сектора, чтобы в клиниках оставались те пациенты, которым необходима специальная медицинская помощь в первую очередь, а лечение легких случаев вести на дому или же в ковид-гостиницах.

В ходе встречи представители медицинского сектора подчеркнули, что, несмотря на существующее тяжелое эпидемиологическое положение, ситуация под контролем. Отмечалось, что по-прежнему самыми надежными способами превенции распространения вируса остаются маски и социальная дистанция.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч случаев инфицирования, скончались 1 012 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.