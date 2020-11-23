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Кети Топурия и Лев Деньгов во Франции

Кети Топурия вышла замуж во второй раз

photo: Keti_One_Official / Instagram
Общество
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Темы:
Светская хроника (379)
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Sputnik Грузия
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Скромно и со вкусом отметила знаменитость сочетание браком со своим новым возлюбленным Львом Деньговым

ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия вышла замуж за своего возлюбленного Льва Деньгова.

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Топурия поделилась в Instagram фотографиями со свадьбы, на которых возлюбленные обмениваются обручальными кольцами в ЗАГСе. Для скромного торжества, которое супруги отметили в узком кругу, Кети выбрала белое элегантное платье с открытыми плечами.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Лев Деньгов и Кети Топурия ждут ребенка – мальчика – к концу года. Певица старалась скрывать этот факт, долго не выкладывая фотографий, однако папарацци все же "рассекретили" грузинку.

Кети Топурия
photo: Keti topuria / FB
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Топурия воспитывает пятилетнюю дочь Оливию от предыдущего брака со Львом Гейхманом. А Деньгов был женат дважды.

Настоящее имя российского бизнесмена – Павел Гузбанд. С этим именем он прославился в 2000-х годах благодаря музыкальному коллективу "Арбат". Одна из песен группы стала настоящим хитом, а Павел на некоторое время стал секс-символом минской эстрады. Несмотря на успех, он все же распрощался с певческой карьерой, хотя продолжал участвовать в светской жизни Минска.

Судя по всему, Деньгов изменил свое имя и фамилию, когда всерьез решил заняться дипломатической деятельностью. Сейчас Лев Деньгов возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию.

Темы:
Светская хроника (379)


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