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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

Глава Минздрава Грузии заговорила о необходимости целевых ограничений

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201124/250139312/Glava-Minzdrava-Gruzii-zagovorila-o-neobkhodimosti-tselevykh-ogranicheniy.html

В создавшейся эпидситуации уже очевидно, что медицинскому сектору собственными силами, без целевых ограничений, с коронавирусом не справиться

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе фактически признала, что медицинский сектор близок к коллапсу и необходимо ввести дополнительные ограничения, чтобы сдержать пандемию.

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Как отметила глава Минздрава Грузии в эфире телеканала Imedi, нельзя зависеть только от поведения людей, призывов и рекомендаций, ресурсы любой страны, в том числе и Грузии, не беспредельны.

"Конечно, я разделяю мнение представителей сферы здравоохранения, которые считают, что необходимо ввести дополнительные ограничения и нельзя зависеть только от поведения людей, призывов и рекомендаций. Мы работаем в этом направлении с эпидемиологами и экспертами", – заявила Тикарадзе.

Одноместная палата для пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице
© Sputnik / Shota Nozadze
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Вместе с тем министр отметила, что ограничения должны быть целевыми, что даст гораздо больший эффект в противостоянии эпидемии, а вместе с тем менее болезненными для экономики.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч случаев инфицирования, скончались 1 012 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.



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