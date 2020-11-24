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Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках на рынке. Пожилая женщина с дочерью

COVID-география и смертность в Грузии – обнародованы новые данные

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (230)
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Sputnik Грузия
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Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 128 новых случаев коронавируса, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

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Таким образом, с начала пандемии в стране выявили всего 111 818 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 3 045 пациентов, всего количество вылечившихся пациентов достигло 92 215 человек.

Что касается пациентов, скончавшихся за последние сутки в Грузии, то их 39. С 26 февраля по сей день жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 1051 человек.

Из 3 128 новых случаев, выявленных за последние сутки в Грузии, в Тбилиси зафиксировано 1 504 случая. В регионах же ситуация следующиа:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  576
 Имерети  212
 Квемо Картли  129
 Шида Картли  101
 Гурия   87
 Самегрело - Земо Сванети  189
 Кахети  116
 Мхцета-Мтианети  105
 Самцхе-Джавахети  97
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  12

На данный момент в Грузии 18 526 активных случаев, из них 3 739 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 8 595 человек проходят курс лечения дома.

Пандемия коронавируса COVID - 19 Жители Мадрида, Испания, в масках
© AP Photo / Manu Fernandez
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Что касается тяжелых пациентов, их в стране 932, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 413 человек. 

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

 

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (230)


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