COVID-география и смертность в Грузии – обнародованы новые данные

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 128 новых случаев коронавируса, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

"Ситуация катастрофическая" – грузинские инфекционисты требуют введения новых ограничений>>

Таким образом, с начала пандемии в стране выявили всего 111 818 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 3 045 пациентов, всего количество вылечившихся пациентов достигло 92 215 человек.

Что касается пациентов, скончавшихся за последние сутки в Грузии, то их 39. С 26 февраля по сей день жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 1051 человек.

Из 3 128 новых случаев, выявленных за последние сутки в Грузии, в Тбилиси зафиксировано 1 504 случая. В регионах же ситуация следующиа:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 576 Имерети 212 Квемо Картли 129 Шида Картли 101 Гурия 87 Самегрело - Земо Сванети 189 Кахети 116 Мхцета-Мтианети 105 Самцхе-Джавахети 97 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 12

На данный момент в Грузии 18 526 активных случаев, из них 3 739 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 8 595 человек проходят курс лечения дома.

Что касается тяжелых пациентов, их в стране 932, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 413 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.