Локдауна не будет: правительство Грузии отказывается от радикальных мер

Время для локдауна пока не пришло, к такому решению пришел межведомственный координационный совет, проанализировав эпидситуацию в стране

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Правительство Грузии решило не прибегать к системному локдауну, заявила вице-премьер – министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитившили на брифинге после завершения заседания межведомственного координационного совета.

Коронавирус в правительстве Грузии: какие меры предпринимаются?>>

Как отметила Цкитишвили, на данном этапе рассматривает расширение ареала точечных ограничений, и вопрос обсуждается с непосредственным участием бизнес-сектора.

"Вчера у нас была встреча с представителями бизнеса разной сферы, и только после такой коммуникации с бизнесом мы безусловно должны принять те решения, которые, с одной стороны, помогут нам с эпидемиологической точки зрения управлять динамикой распространения вируса, а с другой – будет менее вредоносным для нашего бизнеса. Кроме того, сегодня мы активно обсуждали то, что нужно сделать, чтобы подготовиться к этапу вакцинации, к которой уже готовится весь мир... Таким образом, на сегодняшний день мы не принимали конкретных решений с связи с ограничениями", – заявила Цкитишвили.

По ее словам, рассматриваются такие ограничения, которые применяются во многих странах для управления эпидемиологической ситуацией. Самыми эффективными средствами являются ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

"Это установленная регуляция, в рамках которой ношение масок и на улице обязательно, и в этом плане административный контроль будет ужесточен. Мы должны достичь того уровня ношения масок, который обеспечит снижение риска заражения. Это простое на первый взгляд, но необходимое требование, которого мы все должны выполнять", – заявила Цкитишвили.

Что касается других ограничений, то самой активной и действенной мерой, которую рекомендуют эпидемиологи, является сокращение мобильности.

А мобильность, как отметила вице-премьер, возможно сократить либо увеличением часового периода, когда передвижение вообще запрещено, либо закрытием торговых объектов в определенные дни, либо регуляцией рабочих часов.