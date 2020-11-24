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Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

В Грузии около шести тысяч ковид-мест в больницах, свободны менее 300 – Минздрав

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (238)
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Министр здравоохранения уверена, что госпитальный сектор все еще может справиться с потоком инфицированных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В Грузии из 5 952 коек, мобилизованных для пациентов с коронавирусом, свободны 279, заявила на брифинге глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

Это данные на 15.00, цифры меняются каждый час. 

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"В данный момент  у нас в наличии 7 363 мест в больницах, отсюда для ковид использовано 5 952, заняты 5 741. В режиме распределения – перейдет пациент в гостиницу, останется в клинике или продолжит лечение на дому – на данный момент у нас 231 пациент, а свободных коек 279. За вчерашние сутки в клиниках лечение завершили 817 пациентов", – заявила Тикарадзе.

По словам министра, Минздрав мобилизовал дополнительные койки в госпитальном секторе после того, как в стране начались массовые акции протеста, последствия которых нетрудно было предсказать, и если в октябре было 3 300 коек, то сегодня их более семи тысяч.

Одноместная палата для пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице
© Sputnik / Shota Nozadze
Минздрав Грузии: необходима мобилизация коек для тяжелых пациентов

Что касается ковид-гостиниц, то там работают не только врачи и медсестры, но и к каждой гостинице прикреплены клиники-кураторы, в которых пациенты в определенное время проходят соответствующие обследования, после чего получают назначение. Там же пациенты могут получить кислородные баллоны.

Тикарадзе еще раз заявила, что необходимости в полевых госпиталях на этом этапе нет. Ведомство работает над включением дополнительных госпиталей в процесс управления коронавирусом.

"Мы не рассматриваем полевые госпитали, поскольку у нас есть пример многих стран, где были открыты полевые госпитали, но которые так и не приняли ни одного пациента. У нас есть госпитали, гостиницы и еще дополнительно добавляем клиники, чтобы всего этого не было нужно", – отметила Тикарадзе.

Глава Минздрава также прокомментировала слухи о своей отставке. Она заявила, что этот вопрос не рассматривается и она не собирается уходить с поста министра.

"Я не собираюсь никуда уходить, поскольку именно сейчас на мне лежит самая высокая ответственность", – отметила Тикарадзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев.

С начала пандемии в стране зафиксировано уже около 112 тысяч случаев коронавируса, скончался 1 051 человек.

На данный момент в Грузии 18 526 активных случаев COVID-19.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (238)


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