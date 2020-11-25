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Пожилые люди в масках на автобусной остановке во время пандемии коронавируса

Коронавирус в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (246)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201125/250155491/Koronavirus-v-Gruzii-za-sutki-vyzdorovevshikh-bolshe-infitsirovannykh.html

На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев коронавируса, большая часть из них лечится в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. За последние сутки в Грузии число выздоровевших от коронавируса превысило количество новых зараженных, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 25 ноября>>

В Грузии за сутки выявили 3 071 новый случай коронавируса, выздоровели 3 366 человек.

Из новых случаев чуть меньше половины, 1 314, приходится на Тбилиси. 

 Регион

Новые случаи

COVID-19
 Тбилиси  1 314
 Аджария  523
 Имерети  264
 Квемо Картли  104
 Шида Картли  44
 Гурия  106
 Самегрело - Земо Сванети  232
 Кахети  214
 Мцхета-Мтианети  165
 Самцхе-Джавахети  84
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  21

Всего с начала пандемии в стране выявлено 114 889 случаев коронавируса, выздоровел 95 581 пациент, погибли 1 085 человек. 

На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев коронавируса. В стране 25 ноября 886 тяжелых пациентов, к аппарату искусственного дыхания подключены 324.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (246)


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