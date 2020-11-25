Коронавирус в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных

На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев коронавируса, большая часть из них лечится в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. За последние сутки в Грузии число выздоровевших от коронавируса превысило количество новых зараженных, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

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В Грузии за сутки выявили 3 071 новый случай коронавируса, выздоровели 3 366 человек.

Из новых случаев чуть меньше половины, 1 314, приходится на Тбилиси.

Регион Новые случаи COVID-19 Тбилиси 1 314 Аджария 523 Имерети 264 Квемо Картли 104 Шида Картли 44 Гурия 106 Самегрело - Земо Сванети 232 Кахети 214 Мцхета-Мтианети 165 Самцхе-Джавахети 84 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 21 Всего с начала пандемии в стране выявлено 114 889 случаев коронавируса, выздоровел 95 581 пациент, погибли 1 085 человек. На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев коронавируса. В стране 25 ноября 886 тяжелых пациентов, к аппарату искусственного дыхания подключены 324.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.