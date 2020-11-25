Коронавирус в Грузии: за сутки выздоровевших больше инфицированных

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. За последние сутки в Грузии число выздоровевших от коронавируса превысило количество новых зараженных, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 25 ноября>>
В Грузии за сутки выявили 3 071 новый случай коронавируса, выздоровели 3 366 человек.
Из новых случаев чуть меньше половины, 1 314, приходится на Тбилиси.
|Регион
|
Новые случаи
COVID-19
|Тбилиси
|1 314
|Аджария
|523
|Имерети
|264
|Квемо Картли
|104
|Шида Картли
|44
|Гурия
|106
|Самегрело - Земо Сванети
|232
|Кахети
|214
|Мцхета-Мтианети
|165
|Самцхе-Джавахети
|84
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|21
Всего с начала пандемии в стране выявлено 114 889 случаев коронавируса, выздоровел 95 581 пациент, погибли 1 085 человек.
На данный момент в Грузии 18 197 активных случаев коронавируса. В стране 25 ноября 886 тяжелых пациентов, к аппарату искусственного дыхания подключены 324.
Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.