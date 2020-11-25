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Ученый в лаборатории изучает под микроскопом частицы COVID-19

Еще один врач умер от коронавируса в Аджарии

© photo: AFP 2020 / ADEK BERRY
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (252)
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Sputnik Грузия
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Грузия переживает вторую волну коронавируса - ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Еще один врач Аджарии скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает Первый канал.

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Жертвой инфекции стала 56-летняя женщина, которая была врачом в одной из клиник в курортном городе Кобулети. Медик умерла в среду утром в Батумском университетском госпитале.

photo: courtesy of Press service of AFK "Sistema"
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По словам представителей клиники, у врача не было сопутствующих заболеваний, однако она месяц находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственного дыхания, так как во время госпитализации у нее было серьезное повреждение легких.

Всего в Аджарии от коронавируса умерли пять врачей и одна медсестра.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (252)


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