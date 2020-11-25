"Если нездоровится, оставайтесь дома"- Патриархия Грузии обратилась к прихожанам

Как отмечают в Патриархии, при необходимости причастия священник придет к верующим домой

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Патриархия Грузии распространила заявление, в котором призвала верующих проходить в храмы в масках и соблюдать дистанцию, а тем кому нездоровится - и вовсе воздержаться от похода в церковь.

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"В связи с активным распространением второй волны COVID-19 с благословения Католикоса-Патриарха всея Грузии мы обращаемся к священникам, настоятелям и духовенству Грузинской Церкви: обязательно во время нахождения в храме соблюдать дистанцию и быть в масках, а тем, кому нездоровится, или кто относится к группе риска - лучше воздержаться от посещения службы", - говорится в заявлении.

Как отмечают в Патриархии, при необходимости причастия священник сам придет к верующим домой.

На днях от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался член Священного Синода, епископ Боржомский и Бакурианский владыка Лазаре.

Ранее из-за сложной эпидемиологической ситуацией в стране Патриархия отменила традиционное народное шествие в День памяти ста тысяч мучеников, которое ежегодно проводится 13 ноября в центре Тбилиси у Метехского моста.

По данным на 25 ноября, с начал пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 114 тысяч человек, из них 1085 пациентов скончались.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.