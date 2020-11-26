14:01 26 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9424
  • 100 RUB4.3806
  • USD3.3138
Поиск
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках

COVID-статистика Грузии: кривая инфицирования вновь поползла вверх

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (258)
65210
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0f/250045333.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201126/250166071/COVID-statistika-Gruzii-krivaya-infitsirovaniya-vnovs-popolzla-vverkh.html

И вновь больше всего инфицированных выявлено за последние сутки в Тбилиси, следом идут Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 801 новый случай коронавируса, из них большая часть приходится на Тбилиси, сообщил на брифинге заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 26 ноября>>

С начала пандемии в Грузии выявили всего 118 690 случаев. За сутки выздоровели 3 200 человек, с начала пандемии – 98 781.

За сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 39 пациентов. Всего с начала пандемии в стране от коронавируса умерло 1 124 человека.

За последние сутки в Тбилиси зафиксировано 1 293 случая, в Аджарии – 475, Имерети – 793, Квемо Картли – 270, Шида Картли – 232, Гурия – 80, Самегрело - Земо Сванети – 371, Кахети – 129, Мцхета-Мтианети – 70, Самцхе-Джавахети – 62, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – 26.

Тюремное ограждение
© CC0 / Pixabay
В одной из грузинских тюрем коронавирус выявлен сразу у пяти заключенных

На данный момент в стране 18 759 активных случаев. На излечении в клиниках – 6 165: в Тбилиси госпитализированы 2 728 человек, Аджарии – 1 000, Имерети – 1 215.

На этом этапе в Грузии 986 тяжелых пациентов: в Тбилиси – 461, Аджарии – 155, Имерети – 219. К аппарату искусственного дыхания подключены 452 пациента: в Тбилиси – 188, Аджарии – 139, Имерети – 42.

3 920 человек находятся в ковид-гостиницах. Из них 2 154 в Аджарии, 1 200 – в Тбилиси, 265 – в Имерети. 8 673 инфицированных пациентов лечатся дома.

В карантинных пространствах страны находятся 2 037 человек, из них в Тбилиси – 412, Аджарии – 1 035, Имерети – 33. В самоизоляции находятся 53 516, из них в Тбилиси – 17 841, Аджарии – 14 605, Имерети – 4 782.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (258)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Легенда футбола Диего Марадона в Кремле, 2017 год
Не стало легенды: на 61-м году жизни скончался футболист Диего Марадона
Лидер Движения для народа Анна Долидзе провела марш благодарности в честь своих избирателей
Лидер "Движения для народа" провела "марш благодарности" в честь своих избирателей
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться