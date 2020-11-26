COVID-статистика Грузии: кривая инфицирования вновь поползла вверх

И вновь больше всего инфицированных выявлено за последние сутки в Тбилиси, следом идут Имерети и Аджария

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 801 новый случай коронавируса, из них большая часть приходится на Тбилиси, сообщил на брифинге заместитель руководителя оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава.

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С начала пандемии в Грузии выявили всего 118 690 случаев. За сутки выздоровели 3 200 человек, с начала пандемии – 98 781.

За сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 39 пациентов. Всего с начала пандемии в стране от коронавируса умерло 1 124 человека.

За последние сутки в Тбилиси зафиксировано 1 293 случая, в Аджарии – 475, Имерети – 793, Квемо Картли – 270, Шида Картли – 232, Гурия – 80, Самегрело - Земо Сванети – 371, Кахети – 129, Мцхета-Мтианети – 70, Самцхе-Джавахети – 62, Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – 26.

На данный момент в стране 18 759 активных случаев. На излечении в клиниках – 6 165: в Тбилиси госпитализированы 2 728 человек, Аджарии – 1 000, Имерети – 1 215.

На этом этапе в Грузии 986 тяжелых пациентов: в Тбилиси – 461, Аджарии – 155, Имерети – 219. К аппарату искусственного дыхания подключены 452 пациента: в Тбилиси – 188, Аджарии – 139, Имерети – 42.

3 920 человек находятся в ковид-гостиницах. Из них 2 154 в Аджарии, 1 200 – в Тбилиси, 265 – в Имерети. 8 673 инфицированных пациентов лечатся дома.

В карантинных пространствах страны находятся 2 037 человек, из них в Тбилиси – 412, Аджарии – 1 035, Имерети – 33. В самоизоляции находятся 53 516, из них в Тбилиси – 17 841, Аджарии – 14 605, Имерети – 4 782.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.