Грузия закрывает свои зимние курорты

На горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране зимний сезон отменяется

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. На зимних курортах Грузии введены дополнительные ограничения, об этом на брифинге заявил премьер-министр Георгий Гахария.

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По решению межведомственного координационного совета, с 28 ноября до 31 января включительно, на горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия закрываются горнолыжные трассы и канатные дороги.

Гостиницы на зимних курортах смогут работать только в качестве карантинных пространств.

В марте из-за распространения коронавируса правительство Грузии приняло решение досрочно закрыть сезон на зимних горнолыжных курортах.

Зимний сезон в Грузии открывается обычно в конце декабря, однако с учетом эпидситуации на этот раз горнолыжные курорты не смогут принять отдыхающих.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, скончались 1 124.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.