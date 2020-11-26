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Дистанционное обучение

Все вузы Грузии, кроме медицинских, полностью переходят на онлайн-обучение

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201126/250172450/Vse-vuzy-Gruzii-krome-meditsinskikh-polnostyu-perekhodyat-na-onlayn-obuchenie-.html

Правительство в связи с тяжелой эпидситуацией вводит в стране дополнительные ограничения, они коснутся и сферы образования

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Университеты Грузии кроме медицинских программ полностью переходят на дистанционный режим обучения, заявил на брифинге министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Чхенкели.

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Он отметил, что исключение для медицинских программ делается, исходя из сложившейся сложной ситуации в медицинской сфере и актуальности этого направления в условиях пандемии.

"Университеты будут иметь право проводить недистанционно практические и лабораторные занятия на медицинских программах, но с последовательным соблюдением медицинского протокола", - заявил Чхенкели.

Пандемия коронавируса COVID-19. Дистанционное обучение. Девочка сидит за компьютером в доме в Бруклине, США
© REUTERS / Caitlin Ochs
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В связи с ухудшением эпидситуации с 28 ноября до 31 января включительно школы, профучилища и вузы (кроме медицинских образовательных программ) переходят на дистанционный режим работы.

В стране закрыты все детские сады, а школы работают в онлайн-режиме.

Грузия переживает вторую волну коронавируса – ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. По данным на 26 ноября, с начала пандемии общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Грузии превысило 118 тысяч человек, скончались 1 124.

В стране уже действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (269)


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