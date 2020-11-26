Главный эпидемиолог объяснил, почему в Грузии не закрывают салоны красоты

В салонах красоты и эстетических центрах Грузии тщательно выполняют рекомендации Минздрава, отметил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе пояснил, почему координационный совет по борьбе с COVID-19 решил не закрывать салоны красоты в стране.

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По словам Гамкрелидзе, оказалось, что в салонах красоты ответственно соблюдают меры безопасности.

"Если сегодня закроются салоны красоты, этот бизнес станет теневым, то есть люди будут ходить на дом, и, возможно, появится еще больший риск распространения",- подчеркнул Гамкрелидзе.

Ранее в четверг правительство Грузии утвердило двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений.

С 28 ноября в восьми крупных городах Грузии будет остановлен общественный транспорт. По всей стране запрещена работа спортклубов и бассейнов, рестораны смогут работать только на доставку, будут закрыты открытые и закрытые торговые точки, кроме магазинов товаров первой необходимости.

Жителями будет запрещено перемещаться с 21:00 до 5:00. Также будет приостановлен междугородный транспорт, однако перемещение на личном автомобиле по-прежнему допускается.