20:15 26 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9424
  • 100 RUB4.3806
  • USD3.3138
Поиск
Мужская стрижка

Главный эпидемиолог объяснил, почему в Грузии не закрывают салоны красоты

© CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (272)
141740
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201126/250173621/Glavnyy-epidemiolog-obyasnil-pochemu-v-Gruzii-ne-zakryvayut-salony-krasoty.html

В салонах красоты и эстетических центрах Грузии тщательно выполняют рекомендации Минздрава, отметил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе пояснил, почему координационный совет по борьбе с COVID-19 решил не закрывать салоны красоты в стране.

Полный список новых ограничений в Грузии: что можно и чего нельзя>>

По словам Гамкрелидзе, оказалось, что в салонах красоты ответственно соблюдают меры безопасности.

"Если сегодня закроются салоны красоты, этот бизнес станет теневым, то есть люди будут ходить на дом, и, возможно, появится еще больший риск распространения",- подчеркнул Гамкрелидзе.

Ранее в четверг правительство Грузии утвердило двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений.

Эпидемия коронавируса - пассажиры в масках в автобусе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общественный транспорт прекратит работу в больших городах Грузии

С 28 ноября в восьми крупных городах Грузии будет остановлен общественный транспорт. По всей стране запрещена работа спортклубов и бассейнов, рестораны смогут работать только на доставку, будут закрыты открытые и закрытые торговые точки, кроме магазинов товаров первой необходимости.

Жителями будет запрещено перемещаться с 21:00 до 5:00. Также будет приостановлен междугородный транспорт, однако перемещение на личном автомобиле по-прежнему допускается.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (272)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Легенда футбола Диего Марадона в Кремле, 2017 год
Не стало легенды: на 61-м году жизни скончался футболист Диего Марадона
Лидер Движения для народа Анна Долидзе провела марш благодарности в честь своих избирателей
Лидер "Движения для народа" провела "марш благодарности" в честь своих избирателей
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться