"Полный Моргенштерн" - Тина Канделаки назвала главное слово 2020 года

В этом слове, по мнению Тины Гивиевны, есть все, что характеризует уходящий год, - и хаос, и тотальная непредсказуемость, а еще кажущееся безразличие как защитная реакция на бесконечные печальные новости

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. В конце каждого года лингвисты всего мира выбирают слово, лучше всего характеризующее события последнего времени. Журналист Тина Канделаки назвала свой вариант, и звучит он так - "полный Моргенштерн".

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Так знаменитость отозвалась на новость о том, что cловарь английского языка Collins Dictionary выбрал победителем года слово "локдаун".

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"А я думаю, что голосовать надо за словосочетание "полный Моргенштерн". Тут вам и музыка, и хаос, и тотальная непредсказуемость. А еще кажущееся безразличие как защитная реакция на бесконечные грустные новости", - пишет Канделаки.

К слову, Тина имела в виду мегапопулярного российского рэп-исполнителя, музыканта и видеоблогера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев). Ранее Моргенштерн вел активную видеоблогерскую деятельность на YouTube, а потом стал записывать один хит за другим. У музыканта неординарный, эпатажный образ, он богат и имеет многочисленную армию поклонников.

"Ну а какое слово выберете вы?" - спросила Тина Гивиевна свою аудиторию и в ответ получила такие варианты, как "принятие", "дзюбить", "перезагрузка", "адаптация", "сюрприз" и др.

Кстати, кроме "локдауна" в топ-10 слов года по версии Collins Dictionary попали "отпуск без выплаты зарплаты" ("furlough"), "сотрудник, чье присутствие необходимо на работе" ("key worker"), "самоизолироваться", "социальное дистанцирование" и "коронавирус".

Между тем, из не связанных с пандемией слов в десятку вошли "Megxit" (слово, созвучное с Brexit, которое обозначает выход принца Гарри и его жены Меган из королевской семьи), "BLM" (название антирасистского движения Black Lives Matter), "TikToker" (пользователь платформы TikTok) и "mukbang" ("мокпан", трансляция, в ходе которой видеоблогер объедается, общаясь с аудиторией).