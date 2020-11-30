Сотрудники батумского фитнесс-центра "Реформер" не собираются покидать здание

Накануне полицейские вывели посетителей из зала и описали инвентарь клуба, администрация которого отказалась прекращать работу в условиях новых ограничений в связи с COVID-19

ТБИЛИСИ, 30 ноя - Sputnik. Сотрудники батумского фитнес-центра "Реформер" по-прежнему остаются в здании и не собираются покидать его, говорится на официальной странице организации в соцсети Facebook.

Полиция зашла в здание фитнес-центра в Батуми >>>

Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 28 ноября на территории Грузии запрещена работа фитнес-центров, спортивных залов и бассейнов. По этой причине руководство "Реформера", которое отказалось прекращать работу клуба, было оштрафовано Департаментом инспекции условий труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари.

На защиту клуба встал лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Он заключил устное соглашение с хозяином "Реформера" и арендовал помещение вместе с оборудованием в качестве жилой площади, пригласив всех желающих потренироваться.

Позже полицейские вывели посетителей из зала и стали описывать инвентарь.

"Тренировочный центр закрыт, но мы останемся здесь до тех пор, пока не будут приняты нормальные регуляции. Когда по 30 человек заражались коронавирусом, были приняты строгие правила, сегодня инфицируются более 3 000 человек, и это решение правительства уже не принесет никаких результатов. Мы будем подчиняться в случае логического решения", – отмечают в администрации клуба.

По словам сотрудников клуба, теперь они борются не только с вирусом, но и безработицей.