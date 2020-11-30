Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 216 новых случаев коронавируса, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.

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Так, за последние сутки в Тбилиси выявили 1 622 новых инфицированных пациентов. В регионах же ситуация с новыми случаями COVID-19 следующая:

Регион Количество новых инфицированных за 24 часа Аджария 313 Имерети 517 Квемо Картли 187 Шида Картли 82 Гурия 19 Самегрело-Земо Сванети 160 Кахети 161 Мцхета-Мтианети 77 Самцхе-Джавахети 74 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4

В настоящее время в стране 20 305 активных случаев коронавируса, из них 6 383 лечатся в клиниках, 3 857 человек - в ковид-гостиницах, еще 10 065 инфицированных лечатся в домашних условиях.

Что касается тяжелых пациентов, то их в Грузии 1 038, к аппарату искусственного дыхания подключены 466 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.