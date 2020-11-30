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Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии

Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (298)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201130/250202979/Risk-zarazheniya-nazvany-samye-opasnye-kovid-tochki-v-Gruzii.html

Тбилиси остается т.н. красной зоной, где есть высокий риск распростареннения коронавирусной инфекции

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. В Грузии за последние сутки выявили 3 216 новых случаев коронавируса, большая часть из них приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.

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Так, за последние сутки в Тбилиси выявили 1 622 новых инфицированных пациентов. В регионах же ситуация с новыми случаями COVID-19 следующая:

 Регион   Количество новых инфицированных за 24 часа
 Аджария  313
 Имерети  517
 Квемо Картли  187
 Шида Картли  82
 Гурия  19
 Самегрело-Земо Сванети   160
 Кахети  161
 Мцхета-Мтианети  77
 Самцхе-Джавахети  74
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  4

В настоящее время в стране 20 305 активных случаев коронавируса, из них 6 383 лечатся в клиниках, 3 857 человек - в ковид-гостиницах, еще 10 065 инфицированных лечатся в домашних условиях.

Что касается тяжелых пациентов, то их в Грузии 1 038, к аппарату искусственного дыхания подключены 466 человек. 

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. Чтобы сдержать рост числа заболевших с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (298)


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