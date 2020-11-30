Коронавирусные ограничения в Грузии: сколько человек оштрафовали за сутки?

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Грузинская полиция за прошедшие сутки выявила 1 244 факта нарушения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

Десятки смертей и тысячи выздоровевших: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии>>

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

По информации МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 67 человек. Все они оштрафованы за "нарушение правил изоляции и карантина".

Кроме того, за не ношение медицинских масок штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) выписан 1 177 физическим лицам.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 2 тысяч лари (примерно 604 доллара) для физического лица и 10 тысяч лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица. Повторный штраф влечет за собой уголовную ответственность.

Сотрудники соответствующих подразделений МВД оперативно реагируют на все факты правонарушений, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. МВД призывает граждан соблюдать все установленные ограничения, в противном случае, ведомство предпримет соответствующие меры, предусмотренные законом.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. По последним данным, в Грузии COVID-19 диагностирован у более 135 тысяч человек, из них 114 тысяч выздоровели, а 1 267 – скончались.