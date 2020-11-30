Почему полиция опечатала фитнес-центр в Батуми – заявление МВД

У здания фитнес-центра дежурят полицейские, проведена опись инвентаря и опечатано само здание клуба

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. МВД Грузии разъяснило ситуацию вокруг батумского фитнес-центра "Реформер", руководство которого отказалось закрывать заведение, вопреки требованиям новых ковид-ограничений.

Сотрудники батумского фитнесс-центра "Реформер" не собираются покидать здание>>

У здания фитнес-центра со вчерашнего вечера дежурят полицейские, проведена опись инвентаря и опечатано само помещение.

Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 28 ноября на территории Грузии запрещена работа фитнес-центров, спортивных залов и бассейнов. По этой причине руководство "Реформера" (ООО "Онлайн Мэджик") , которое отказалось прекращать работу клуба, было оштрафовано Департаментом инспекции условий труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов).

После этого уже 29 ноября сотрудники Департамента провели в фитнес-центре повторную проверку, в ходе которой выяснилось, что фитнес-центр продолжает работать, несмотря на наложение административного штрафа.

"Материалы проверки были отправлены в Министерство внутренних дел Грузии для дальнейшего реагирования, на основании чего было начато расследование по статье 248 Уголовного кодекса Грузии. Как известно, согласно статье 248 УК Грузии, повторное совершение того же действия лицом, осужденным в административном порядке за нарушение правила изоляции и (или) карантина, влечет уголовную ответственность",- говорится в заявлении МВД.

В случае с юридическим лицом речь идет о лишении права деятельности или о более крупном штрафе, а в случае с физическим лицом – может последовать домашний арест на срок от полугода до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Повышенный интерес общественности к делу вокруг "Реформера" вызвал приезд в Батуми лидера оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе.

Политик на основании устной договоренности арендовал фитнес-центр в качестве жилой площади. Он заявляет, что полиция не имеет права находиться в его доме, а сели у правоохранителей имеются претензии к владельцам, то они должны обратиться непосредственно к ним.

Кроме того, Джапаридзе арендовал помещение вместе со всем инвентарем и пригласил всех желающих заниматься фитнесом "прийти к нему в гости".

Лидер "Гирчи" как и руководство фитнес-центра вызваны сегодня в полицию на допрос.