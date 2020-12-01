12:16 01 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9840
  • 100 RUB4.3704
  • USD3.3253
Поиск
Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом

В Грузии от коронавируса скончалась 19-летняя девушка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (315)
92611
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201201/250213383/V-Gruzii-ot-koronavirusa-skonchalas-19-letnyaya-devushka.html

Молодая пациентка страдала диабетом и лечилась в ковид-гостинице, ее состояние ухудшилось несколько дней назад

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. В Грузии в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 19-летняя девушка, сообщает телекомпания Rustavi 2.

О чем пишут грузинские газеты: когда Грузию захлестнет третья волна коронавируса?>>

Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev
Коронавирус стал причиной снижения случаев ВИЧ-тестирования в Грузии

Согласно распространенной информации, у пациентки был диабет, и она проходила лечение в ковид-гостинице. Несколько дней назад состояние девушки ухудшилось, у нее повысилась температура, поэтому ее перевели в клинику, но врачам не удалось ее спасти.

Это не первый случай, когда жертвой коронавируса в Грузии становится молодая пациентка. В октябре в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 15-летняя девочка.

В целом, с начала пандемии в Грузии жертвами коронавируса стали 1 267 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Каждый день в стране выявляют по 3-4 тысячи новых случаев. С начала пандемии по сегодняшний день в стране выявлено более 135 тысяч случаев заражения, из них выздоровели более 113 тысяч пациентов. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (315)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве - фото
Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID
Создаётся приложение для перемещения по ЕАЭС во время пандемии COVID
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться