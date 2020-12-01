В Грузии от коронавируса скончалась 19-летняя девушка

Молодая пациентка страдала диабетом и лечилась в ковид-гостинице, ее состояние ухудшилось несколько дней назад

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. В Грузии в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 19-летняя девушка, сообщает телекомпания Rustavi 2.

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Согласно распространенной информации, у пациентки был диабет, и она проходила лечение в ковид-гостинице. Несколько дней назад состояние девушки ухудшилось, у нее повысилась температура, поэтому ее перевели в клинику, но врачам не удалось ее спасти.

Это не первый случай, когда жертвой коронавируса в Грузии становится молодая пациентка. В октябре в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 15-летняя девочка.

В целом, с начала пандемии в Грузии жертвами коронавируса стали 1 267 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Каждый день в стране выявляют по 3-4 тысячи новых случаев. С начала пандемии по сегодняшний день в стране выявлено более 135 тысяч случаев заражения, из них выздоровели более 113 тысяч пациентов. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.