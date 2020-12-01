Педагогов школ в Грузии будут вакцинировать от гриппа

Вакцину от вируса гриппа также получат пожилые люди в возрасте 65 лет и старше

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии расширил список приоритетной группы для вакцинации против вируса гриппа и включил в него педагогов школ и лиц старше 65 лет, говорится в сообщении центра.

Грузия в ожидании вакцины от COVID-19>>

На сегодняшний день в группу риска, которой полагается вакцинация против гриппа, входят лица с рядом хронических заболеваний, ВИЧ-инфицированные, пациенты с гепатитом С и другие лица с проблемами здоровья. В этот список также входят постояльцы и персонал детдомов, а также пансионатов для пожилых людей, беременные, работники детсадов, спасатели, военнослужащие и весь медперсонал.

В рамках государственной программы прививки от гриппа делают французской четырехкомпонентной вакциной VAXIGRIP TETRA.

В 2020 году правительство закупило в 2,5 раза больше вакцин против гриппа, чем в прошлом году.

Первые 25 тысяч доз вакцины Грузия получила еще в начале ноября. Вакцина была распределена между поликлиниками. Далее страна получила еще 77 тысяч доз вакцины. Эта партия также уже полностью распределена по поликлиникам страны.

Вирус гриппа в Грузии появляется в ноябре и достигает своего пика в декабре-январе. Что касается превентивных мер от вируса гриппа, то они такие же, как и в случае с коронавирусом – частое мытье рук, соцдистанция, ношение масок. Отличие заключается в том, что против гриппа есть вакцина и конкретные лекарства, а против коронавируса нет ни того, ни другого.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В прошлом году в стране приобрели уже 100 тысяч, из которых неиспользованными осталась лишь малая часть.