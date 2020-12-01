Оппозиция не сможет поднять волну неповиновения в Грузии - Вольский

По словам Вольского, заявления представителей оппозиции одинаковы по содержанию и пафосу, а их цель - создать дестабилизацию в стране

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что оппозиция не сможет поднять волну неповиновения в стране, так как люди хорошо понимают, перед каким тяжелым испытанием стоит Грузия и весь мир.

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Так Вольский ответил на заявление лидера оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе, который призвал людей не подчиняться новым ограничениям, так как многие из них противоречат Конституции. В Конституционный суд Грузии даже внесли соответствующий иск.

"Поднять волну неповиновения (оппозиционеры - ред.) не смогут, так как народ хорошо понимает, перед каким тяжелым испытанием стоит мир и Грузия... Угроза того, что Грузию должно охватить неповиновение, - все это общий настрой и содержание этого оппозиционного единства, которое грозит стране дестабилизацией", - заявил Вольский журналистам.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения.

В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

По данным МВД, за минувшие сутки полиция штрафовала 984 человека - 79 за "нарушение правил изоляции и карантина" и 905 за нарушение правила ношения защитных масок.

Нарушение правила ношения маски влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 20 лари (около 6 долларов). Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в размере 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.