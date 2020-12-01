Главный инфекционист Грузии рассказал, как долго продлится пик коронавируса

Что касается точечных ограничений, то они должны принести результаты через один-два месяца, уверен Церцвадзе

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Грузия находится на пике коронавирусной инфекции, который продлится еще две-три недели, сообщил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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Через две-три недели эпидситуация в стране должна стабилизироваться и новые случаи коронавируса должны постепенно сократиться, прогнозирует эксперт.

"Хочу сказать населению: я знаю, что есть беспокойство, что возможно система здравоохранения не справится со всем этим. Хочу обратиться к вам как личность, которая владеет ситуацией... Несмотря рост смертности и увеличение случаев, система здравоохранения Грузии справляется с ситуацией", - сказал Церцвадзе в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что на сегодняшний день кареты скорой медпомощи опаздывают на вызов, в стационарах нет мест, "но все это было неминуемо" и в Грузии все равно нет той страшной ситуации, которая происходила в ведущих странах Европы.

Что касается точечных ограничений, то они должны принести результаты через один-два месяца, уверен Церцвадзе.

Он также напомнил, что коронавирус может быть опасен не только для пожилых людей, но и для молодых. Так Церцвадзе откликнулся на смерть 19-летней грузинской пациентки от коронавируса, у которой был сахарный диабет.

"Многие говорили, что ковид - это заболевание только пожилых и он не создает угрозу молодым... Именно из-за этого молодая часть общества крайне осмелела и не соблюдала правил, не думая о том, что сами могут легко перенести, но создать угрозу пожилым членам семьи", - подчеркнул Церцвадзе.

Церцвадзе привел в пример США, где 20% умерших – это пациенты младше 60 лет. В Грузии же молодые инфицированные умирают реже, чем за границей, отметил он.

Глава тбилисской инфекционной больницы также коснулся вопроса лечения препаратом "Ремдесивир". Его он испытал на себе во время лечения от коронавируса. Препарат, созданный для лечения вируса Эболы, не является стопроцентным медикаментом, но лучшего пока в мире нет, отметил он.

Церцвадзе сообщил, что вчера было подписано правительственное соглашение и приблизительно через две недели данный препарат будет завезен в Грузию.

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Кстати, в США официально принято и разрешено лечит ковид-пациентов "Ремдесивиром", тогда как ВОЗ не включила его в свой гайдлайн и говорит, что исследование данного препарата не показало достаточной эффективности.

По последним данным, препарат "Ремдесивир" показан для пациентов, зависящих от кислорода.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. В стране ежедневно выявляют около четырех тысяч новых инфицированных. С начала пандемии в Грузии коронавирус выявили у 139 343 человек, вылечились 117 560, жертвами пандемии инфекции стали 1 303 пациента.

Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля.