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Ученики на уроке информатики

Сколько школьников в Грузии не имеют доступа к интернету? Данные UNICEF

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (509)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201201/250223144/Skolko-shkolnikov-v-Gruzii-ne-imeyut-dostupa-k-internetu-Dannye-UNICEF.html

Дети, у которых нет доступа к интернету, на сегодняшний день могут остаться без доступа к образованию

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Согласно исследованию Детского фонда ООН (UNICEF) и Международного телекоммуникационного союза, у 15% школьников в Грузии нет доступа к интернету, сообщается на сайте организации.

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По словам представителя UNICEF в Грузии Гасана Халила, отсутствие доступа к интернету мешает детям и молодым ребятам быть конкурентноспособными в современных условиях.

"Они изолированы от остального мира, а в случае закрытия школ, что сейчас происходит из-за COVID-19, отсутствие интернета ограничивает детей в доступе к образованию", - заявил Халил.

В Грузии закрытие школ из-за коронавируса коснулось 661 500 детей, которым пришлось перейти в виртуальный режим обучения, отмечено в исследовании.

Сетевое оборудование в серверной
© photo: Sputnik / Vladimit Trefilov
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В исследовании под названием "У скольких детей и молодых ребят есть доступ к интернету дома?" также отмечено, что дети из необеспеченных семей еще больше отстают от своих сверстников.

Специалисты UNICEF подчеркнули, что на сегодняшний день две трети детей школьного возраста в мире не имеют доступа к интернету. Аналогичный показатель фиксируется и среди людей в возрасте от 15 до 25 лет.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. В стране ежедневно выявляют по три-четыре тысячи новых инфицированных.  В связи с ухудшением эпидситуации с 28 ноября до 31 января включительно часть школ, профучилища и вузы (кроме медицинских образовательных программ) перешли на дистанционный режим работы.

 

Темы:
Образование в Грузии (509)


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