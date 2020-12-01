Коронавирус или халатность? От чего умерла 19-летняя девушка в Тбилиси

По словам родителей девушки, они пять дней просили, чтобы их дочь, страдающую сахарным диабетом, поместили в больницу

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Семья 19-летней жительницы Грузии Теки Тордия, скончавшейся от коронавируса, обвиняет власти в том, что их дочери не была оказана своевременная и надлежащая медицинская помощь.

В Грузии от коронавируса скончалась 19-летняя девушка>>

Тека Тордия, которая страдала диабетом, проходила лечение в ковид-гостинице. Несколько дней назад состояние девушки ухудшилось, и ее перевели в столичный Немецкий госпиталь. По словам врача, на момент поступления в клинику состояние пациентки было уже критическим и ее не удалось спасти. Девушка скончалась в больнице 30 ноября.

Родители девушки говорят, что пациентку с хроническим заболеванием поместили в ковид-гостиницу только из-за того, что в больницах не было мест. По словам матери погибшей Ирмы Хелашвили, ее дочь была на инсулине, поэтому семья требовала срочной госпитализации, но с этим вопросом возникали проблемы.

"Минздрав и "112" (Служба экстренной помощи - ред.) переадресовывали друг к другу. Говорили, нет мест, и "скорая" не приезжала. А когда приехала, возникала проблема с перевозкой. Нам говорили, может, у вас есть знакомый в министерстве или где-то, чтобы ей нашли место в больнице", - рассказала Хелашвили в эфире "Мтавари архи".

По ее словам, в итоге девушку госпитализировали в обычной маршрутке.

"Она говорила, что ей очень холодно, руки совсем посинели. Она не могла спуститься с маршрутки… Не было никакого менеджмента, своевременной госпитализации, пять дней мы просили перевезти ее в больницу", - сказала Хелашвили.

Разъяснения клиники

Директор тбилисской Немецкой клиники Екатерина Лория заявила, что пациентка поступила к ним в критическом состоянии.

"В кратчайшие сроки ее подняли в реанимационное отделение и оказали первую помощь, определенную в инструкции. В связи с тяжелым состоянием перевели на искусственную вентиляцию легких. Тяжелое течение коронавируса было вызвано сопутствующим заболеванием. Несмотря на оказанную помощь, лечение не дало результатов. Можно предположить, что она поздно обратилась в лечебное учреждение или к врачу", - заявила Лория.

Будет проверка

Агентство государственного регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии изучит все детали, связанные со смертью 19-летней девушки, инфицированной коронавирусом, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

"Министерство изучит, связано ли это с тем, что на каком-либо этапе какое-либо вмешательство было запоздавшим. Протокол министерства предусматривает госпитализацию при сопутствующих заболеваниях, кроме тех случаев, когда врач решит, что состояние пациента стабильное и его управление возможно в ковид-гостинице, при условии, что клинические исследования будут проводиться и в ковид-гостиницах. Насколько я понимаю, мы имеем дело с тем случаем, что, по оценке врача, состояние было стабильным и на начальном этапе пациенту рекомендовали лечиться в ковид-гостинице", - заявила Габуния.

Это не первый случай, когда жертвой коронавируса в Грузии становится молодая пациентка. В октябре в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 15-летняя девочка.

В целом, с начала пандемии в Грузии жертвами коронавируса стали 1 267 человек.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. В стране ежедневно выявляют около четырех тысяч новых инфицированных. С начала пандемии в Грузии коронавирус выявили у 139 343 человек, вылечились 117 560, жертвами пандемии инфекции стали 1 303 пациента. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.