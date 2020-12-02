12:21 02 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9722
  • 100 RUB4.3634
  • USD3.3185
Поиск
Тбилиси в солнечный день. Вид на парк Рике и площадь Европы. Достопримечательности - мост Мира и воздушный шар

Форум по управлению интернетом GeolGF 2020 проходит в Грузии в формате онлайн

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
3201
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/11/249734848.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250225781/Forum-po-upravleniyu-internetom-GeolGF-2020-prokhodit-v-Gruzii-v-formate-onlayn.html

Темами форума станут интернетизация грузинских сел, обмен персональными данными и искусственный интеллект, а также права людей в цифровом мире

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Грузии 2 и 3 декабря проходит форум по управлению интернетом GeolGF 2020, который в этом году впервые состоится в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Ученики на уроке информатики
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Сколько школьников в Грузии не имеют доступа к интернету? Данные UNICEF

Форум откроет заместитель главы минэкономики Акакий Сагирашвили. В мероприятии примут участие представители частного и общественного секторов, а так же неправительственные организации.

На форуме будут обсуждать такие вопросы, как интернетизация грузинских сел, обмен персональными данными и искусственный интеллект, права людей в цифровом мире, кодекс детей и интернет, экосистема информационной безопасности Грузии и другое.

Особое вниманием будет уделено проблемам, возникшим из-за пандемии коронавируса. На GeolGF 2020 попытаются найти пути их решения.

Форум GeolGF 2020 проводится в Грузии с 2015 года. Мероприятие уже заслужило международное признание, как одно из самых важных по развитию интернет-управления, а также по рассмотрению важных вопросов и проектов в сфере электронных коммуникаций и развития информационных технологий в стране.

 



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
Памяти фотокора "России сегодня" Саида Царнаева - лучшие фотографии
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
Денежные переводы в Грузию в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться