Форум по управлению интернетом GeolGF 2020 проходит в Грузии в формате онлайн

Темами форума станут интернетизация грузинских сел, обмен персональными данными и искусственный интеллект, а также права людей в цифровом мире

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В Грузии 2 и 3 декабря проходит форум по управлению интернетом GeolGF 2020, который в этом году впервые состоится в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Форум откроет заместитель главы минэкономики Акакий Сагирашвили. В мероприятии примут участие представители частного и общественного секторов, а так же неправительственные организации.

На форуме будут обсуждать такие вопросы, как интернетизация грузинских сел, обмен персональными данными и искусственный интеллект, права людей в цифровом мире, кодекс детей и интернет, экосистема информационной безопасности Грузии и другое.

Особое вниманием будет уделено проблемам, возникшим из-за пандемии коронавируса. На GeolGF 2020 попытаются найти пути их решения.

Форум GeolGF 2020 проводится в Грузии с 2015 года. Мероприятие уже заслужило международное признание, как одно из самых важных по развитию интернет-управления, а также по рассмотрению важных вопросов и проектов в сфере электронных коммуникаций и развития информационных технологий в стране.