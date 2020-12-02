В Минобразования пояснили, каким педагогам повысят зарплату с 1 января

Несмотря на экономические вызовы и пандемию коронавируса, приоритетом министерства остается забота о гражданах и обеспечение качественного образования, отмечают в ведомстве

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. С 1 января 2021 года повышенную на сто лари (30 долларов) зарплату получат те педагоги Грузии, у которых есть полная рабочая нагрузка, то есть 15 часов в неделю, пояснила замминистра образования, науки, культуры и спорта Эка Дгебуадзе.

По ее словам, несмотря на экономические вызовы и пандемию коронавируса, приоритетом министерства остается забота о гражданах и обеспечение качественного образования.

"Соответственно, решение правительства Грузии, которое подразумевает ежегодное увеличение бюджета и объявление главным приоритетом образования и науки, остается в силе", – отметила Дгебуадзе.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии в 2019 году приступило к очередному этапу комплексной реформы системы образования. Главная цель реформы – создать такую образовательную среду, которая поможет ученикам получить знания и навыки, необходимые в современном мире.

Учителям-практикам пенсионного возраста, в том числе заслуженным педагогам, министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии предложило денежную компенсацию. В случае отказа от сдачи экзамена или неудачного его прохождения, эти люди могли получить одноразовое денежное вознаграждение в размере зарплаты за два года.

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В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя менторы. С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше. Зарплату будут повышать и в последующие годы. Как утверждают в ведомстве, к 2022 году средняя зарплата педагогов в Грузии достигнет 1,5 тысячи лари (около 550 долларов).