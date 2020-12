"В день 20 тысяч тестов" – Грузия приступает к интенсивной проверке граждан на COVID-19

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Со 2 декабря по всей Грузии будет действовать программа интенсивного тестирования граждан – около 20 тысяч тестов в день, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в среду.

Коронавирус или халатность? От чего умерла 19-летняя девушка в Тбилиси>>