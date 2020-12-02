"В день 20 тысяч тестов" – Грузия приступает к интенсивной проверке граждан на COVID-19

В течение двух месяцев в Грузии будут ежедневно тестировать 20 тысяч человек – это не считая тестов частных медучреждений

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Со 2 декабря по всей Грузии будет действовать программа интенсивного тестирования граждан – около 20 тысяч тестов в день, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в среду.

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Программа интенсивного тестирования продлится до 1 февраля в рамках двухмесячного плана межведомственного координационного совета Грузии. Только государство будет проводить около 20 тысяч тестов в день, к этому добавятся и тесты, которые будут проводить частные лаборатории и клиники.

Особенно будет расширено использование быстрых тестов, основанных на антигенах. Получить результат данного теста можно в течение 20 минут. Главная цель программы – быстрое выявление случаев инфицирования, чтобы легкие пациенты перешли в самоизоляцию, инфицированные, нуждающийся в особом внимании, были переведены в ковид-гостиницы, а тяжелые и критические пациенты – госпитализированы.

"В этой связи, в течение двух месяцев все соответствующие ведомства будут включены, и тестирование будет расширено с целью максимального выявления и изолирования инфицированных", – заявил Сичинава.

На протяжении последнего месяца в стране, в среднем, делается 9,8 тысячи ПЦР-тестов и 2,5-3 тысячи тестов на антигены в день.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно выявляется до четырех тысяч новых случаев инфицирования. От осложнений, вызванных COVID-19, уже скончались более 1 300 человек. Правительство было вынуждено ввести новые ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.