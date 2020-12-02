Каладзе попросил дизайнеров помочь с проектом станции метро "Варкетили"

Как обещает мэр грузинской столицы, после ремонта станция метро "Варкетили" будет одной из лучших в городе

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал дизайнеров-проектировщиков подключиться к работе над проектом обновления станции метро "Варкетили".

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Как отметил Каладзе на заседании городского правительства, проект компании, выигравшей тендер, не соответствует некоторым требованиям мэрии.

"Соответственно, хочу призвать дизайнеров, специалистов отрасли, у кого есть желание, подключиться и помочь нам в реализации данного конкретного проекта. Я имею в виду проектирование дизайна станции метро", – сказал Каладзе.

Как подчеркнул мэр, после ремонтных работ, станция метро "Варкетили" будет одной из лучших в городе.

В январе 2018 года на станции метро "Варкетили" произошло ЧП – на пассажиров, находившихся на станции, обрушился потолок, несколько человек получили повреждения. С тех пор эту станцию хотят модернизировать.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.