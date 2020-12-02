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Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках на рынке у вокзала

Ковид-ограничения в Грузии не будут пересмотрены – Минздрав

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (331)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250229541/Kovid-ogranicheniya-v-Gruzii-ne-budut-peresmotreny---Minzdrav.html

Представители грузинских властей встречаются с бизнесменами, которые оказались в сложной ситуации из-за ограничений

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Ограничения, действующие в Грузии в связи с пандемией коронавируса, не будут пересмотрены, заявила глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе на брифинге в среду.

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По ее словам, с представителями бизнес-сектора прошла не одна встреча, в которой принимали участие Минздрав, эпидемиологи и международные эксперты.

"Речь детально шла о всех ограничениях. Также были сделаны разъяснения о том, почему так важно осуществить ограничения именного такого типа. Что касается ограничений, экономическая команда работает, и им уже разъяснили, какие есть возможности для льгот и в каких случаях они получат помощь", – заявила Тикарадзе.

Она отметила, что представители бизнес-сектора просят власти разрешить работать с 15 декабря вместо 24 декабря.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно выявляется до четырех тысяч новых случаев инфицирования. От осложнений, вызванных COVID-19, уже скончались более 1 300 человек.

Правительство было вынуждено ввести новые ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (331)


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