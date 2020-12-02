Скончался экс-депутат парламента Грузии Коба Давиташвили

Давиташвили госпитализировали десять дней назад, он был подключен к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Бывший депутат парламента Грузии четырех созывов, лидер "Партии народа" Коба Давиташвили скончался в среду утром в столичной клинике имени Александра Аладашвили, сообщили Sputnik Грузия в медучреждении.

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Давиташвили госпитализировали более десяти дней назад с полиорганной недостаточностью. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Политику было 49 лет.

Давиташвили был депутатом парламента Грузии V, VI, VII и VIII созывов. В последний раз, в 2012 году, он попал в законодательный орган страны по спискам коалиции "Грузинская мечта". Однако вскоре, в 2013 году, он покинул парламентское большинство и до 2016 года оставался в статусе независимого депутата.

В 2013 Давиташвили баллотировался на пост президента Грузии, но смог набрать лишь 0,6% голосов. До этого он заявил, что уйдет из политики, если не сумеет набрать 3% на выборах главы государства.

В последние годы Давиташвили редко появлялся на публике и избегал контактов с журналистами. В июле 2017 года врачи поставили ему диагноз анкилозирующего спондилоартрита (т. н. болезнь Бехтерева). Сам политик был уверен, что это неизлечимое и редкое заболевание у него развилось в результате полученных в ноябре 2007 года травм.

Седьмого ноября 2007 года силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста. Оппозиция требовала отставки Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В день разгона акции лидер "Партии народа" Давиташвили пропал с рынка "Элиава". На следующий день его нашли в госпитале со следами побоев.