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Коронавирус в Грузии. Сабурталинский кластер. Как врачи и эпидемиологи изучают ситуацию

Коронавирусом в Грузии заразились более восьми тысяч медиков

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (331)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201202/250229876/Koronavirusom-v-Gruzii-zarazilis-bolee-vosmi-tysyach-medikov.html

Гамкрелидзе не ожидал, что система здравоохранения Грузии справиться с таким большим количеством инфицированных

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Количество медицинских работников, инфицированных коронавирусом Грузии, достигло восьми тысяч человек, сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, большая часть инфицированных медработников выздоровела и уже вернулась к рабочим местам, но есть и такие, кто стал жертвами инфекции.

"На прошлой неделе скончались три врача, из них один ведущий эпидемиолог Кутаиси, несколько врачей в Аджарии, Тбилиси. Это сложно", - сказал Гамкрелидзе, поблагодарив медиков за героическую деятельность.

Он добавил, что система здравоохранения Грузии справляется с количеством пациентов, несмотря на определенные погрешности, помехи и загруженность.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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"Никто не идеален, мы и не богатая страна, но поверьте, что у меня довольно длительный стаж работы в секторе здравоохранения на всех позициях, начиная от обычного врача, заканчивая разными чиновническими позициями, поэтому я имею право делать сравнительный анализ. Сегодня лично я не думал, что несмотря на все это, система здравоохранения выдержит столько случаев", - заявил Гамкрелидзе на брифинге в среду. 

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно выявляется до четырех тысяч новых случаев инфицирования. От осложнений, вызванных COVID-19, уже скончались более 1 300 человек.

Правительство было вынуждено ввести новые ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (331)


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