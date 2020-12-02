Российскую вакцину от коронавируса презентуют в ООН

Виртуальное мероприятие пройдет на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. Там представят более детальную информацию о российском препарате

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Постоянное представительство России при ООН и российский Минздрав 2 декабря проведут презентацию вакцины от коронавируса "Спутник V", передает РИА Новости.

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Виртуальное мероприятие "Спутник V: вакцина от COVID-19" пройдет на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. На заседании представят более детальную информацию о российском препарате.

В мероприятии примут участие глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Минздрав в конце лета зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V". Его создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Основные преимущества вакцины, созданной по такому методу, – безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.