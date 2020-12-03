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"Цифровое обучение становится реальностью" – Microsoft об успешном опыте Грузии

© CC0 / Pixabay / efes
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201203/250237513/Tsifrovoe-obuchenie-stanovitsya-realnostyu---Microsoft-ob-uspeshnom-opyte-Gruzii.html

В компании оценили, насколько успешно использует Минобразования Грузии образовательные программы Microsoft-365 в учебном процессе

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии превращает в реальность цифровое обучение – статью и видеоролик с таким содержанием публикует на своем сайте Microsoft.

Ученики на уроке информатики
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
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В материале отмечается, насколько успешно использует Минобразования Грузии образовательные программы Microsoft-365 в учебном процессе. После того, как интерфейс Microsoft Teams и все онлайн-уроки были подстроены под грузинскую версию, за три месяца ежедневно количество потребителей с 750 увеличилось до 300 тысяч, отмечают в компании.

В статье также говорится о том, что в Грузии к Microsoft-365 добавилось множество полезных функций, в том числе библиотека цифрового образовательного материала и чат-бот, который отвечает на тематические вопросы касательно цифрового образовательного материала.

Отмечается, что пилотная программа Minecraft Education Edition внедрена более чем в 150 школах страны для развития уроков, основанных на игре. Данный метод направлен на развитие творческих навыков среди учеников.

Существующие вызовы в современной системе образования прокомментировал и министр образования Михаил Чхенкели. По его словам, в XXI веке цифровые технологии имеют особое значение в деятельности человека.

"Для того, чтобы ученики смогли получить всеобъемлющее образование, и в тоже время были конкурентоспособными после завершения учебы, они нуждаются в доступе к электронным средствам, интерактивным онлайн-материалам, онлайн-курсам, совместным учебным группам, цифровой библиотеке, урокам, основанным на играх. Все это является основными компонентами современного учебного опыта", – говорит Чхенкели.



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