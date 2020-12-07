Есть прогресс – показатель инфицирования коронавирусом в Грузии сократился на 12%

Прогресс не только в ковид-статистике, но и в том, что стала лучше работать скорая – за последние два дня не было ни одной жалобы

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Показатель инфицирования коронавирусом сократился в стране с 37 до 25%, заявила на брифинге глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

COVID-статистика Грузии – больше выздоровевших, меньше заболевших>>

По ее словам, в стационаре лечатся 6 595 пациентов, 1 286 человек зависят от кислорода, 392 – находятся в реанимационном отделении. На данный момент в стране 445 свободных коек.

"В субботу-воскресенье, как известно, активность в компоненте тестирования низкая, однако также важно, что выявление довольно низкое. Показатель выявления у нас сегодня 25%, хотя еще накануне этот показатель составлял 37%. Сегодня у нас 3 988 выздоровевших, а это значит, что показатель выздоровления в Грузии составляет 83%. Это в эпидемиологическом плане довольно хороший показатель", – заявила Тикарадзе.

Тикарадзе сообщила, что по данным на 9 часов утра на горячую линию ведомства поступило 150 звонков, из них 100 были связаны с коронавирусом. Министр обещала, что все эти пациенты будут размещены в стационарах в течение дня.

Тикарадзе также сообщила, что за последние два дня претензий по поводу опозданий бригад скорой помощи на вызовы не зафиксировано.

"По данным на пятницу на "112" поступил 631 звонок и 448 были в режиме ожидания. Также, очень часто в "112" поступали повторные звонки, в которых граждане просили, чтобы скорая приехала быстрее. Также, вы знаете, что у нас есть дополнительная горячая линия, откуда мы следим за требованиями населения, которые фиксируют свои претензии. В течение двух дней на горячую линию не поступали дополнительные требования и претензии в связи с опозданием скорой помощи", – подчеркнула Тикарадзе.

На вопрос журналистов, как должны действовать граждане, с которых в клиниках требуют оплаты лечения, министр здравоохранения ответила, что они должны зафиксировать свою претензию, позвонив на горячую линию 1505. Гражданам Грузии, которые инфицированы коронавирусом, полагается бесплатное лечение в клиниках страны, отметила она.

Тикарадзе также пояснила, что частный сектор не сможет закупить вакцину от коронавируса, поскольку с платформой Covax переговоры идут на государственном уровне.

"У нас оговорена цена, и мы можем закупить вакцину по довольно низкой цене. Также определен объем закупки. Это дает Грузии преимущество своевременно завезти в страну вакцину", – отметила Тикарадзе.

С начала пандемии количество зафиксированных случаев коронавируса достигло более 164 тысяч, выздоровели более 137 тысяч человек, скончались более 1 540 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.