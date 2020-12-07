Вируса гриппа в Грузии пока нет, а вакцин более чем достаточно

Главный эпидемиолог призывает население не ждать эпидемии и уже сейчас начать делать прививки от гриппа - страна располагает 235 тысячами доз вакцины

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В Грузии пока не зафиксирована циркуляция вируса гриппа, но пора подумать о вакцинации, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

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Он еще раз напомнил, что Грузия в этом году приобрела достаточное количество вакцины против гриппа, и призвал всех, особенно беременных женщин, сделать прививку.

"Мы сняли всяческий барьер. Все могут пойти в поликлинику и сделать прививку. Пока еще есть время на это. Прошу, воспользуйтесь тем предложением, которое сделало государство. В этом году закуплено 235 тысяч доз, и давайте прививаться. Еще раз призываю беременных женщин, для них в течение всего сезона будет сохранено определенное количество доз. Желательно, чтобы все беременные были вакцинированы", - заявил Гамкрелидзе.

Эпидемиолог подчеркнул, насколько важна прививка от гриппа в условиях пандемии коронавируса.

Обычно вирус гриппа в Грузии появляется в ноябре и достигает своего пика в декабре-январе. Что касается превентивных мер против гриппа, то они такие же, как и в случае с коронавирусом, – частое мытье рук, соцдистанция, ношение масок. Отличие заключается в том, что против гриппа есть вакцина и конкретные лекарства, а против коронавируса нет ни того, ни другого.

Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В прошлом году в стране приобрели уже 100 тысяч, из которых неиспользованной осталась лишь малая часть.