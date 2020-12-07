19:00 07 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0304
  • 100 RUB4.4551
  • USD3.3115
Поиск
Глданский профессиональный колледж

В Грузии началась "Неделя профобразования – 2020"

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Образование в Грузии (513)
9810
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201207/250270862/V-Gruzii-nachalas-Nedelya-profobrazovaniya--2020.html

В рамках недели будут изучены и проанализированы все вызовы, которые возникли в системе профобразования на фоне пандемии

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели открыл национальную неделю профобразования – 2020 в онлайн-формате, сообщает пресс-служба ведомства.

"Цифровое обучение становится реальностью" – Microsoft об успешном опыте Грузии>>

Неделя профобразования продлится до 10 декабря включительно, ее главная цель - сделать анализ существующих вызовов в профобразовании на фоне пандемии коронавируса, оценить шаги, предпринятые в этом направлении, и рассмотреть будущие перспективы.

"Мы сделали важные шаги в направлении развития человеческого капитала, интернационализации сферы и создания ориентированной системы на рынке труда. Разработана новая современная система квалификации, которая находится в соответствии с системой европейской квалификации, утверждены новые стандарты авторизации образовательных учреждений, усилена сеть училищ, учебная инфраструктура приближена к международным стандартам, развито направление учебы взрослых, усилено публичное и частное партнерство и включенность работодателей в сферу профобразования", - заявил Чхенкели.

Учитель на уроке у доски
© Sputnik / STRINGER
В Минобразования пояснили, каким педагогам повысят зарплату с 1 января

По словам министра, с будущего года начинается новый этап реформы профобразования. Будет усилено партнерство с частным сектором.

Неделя профобразования проходит при поддержке Минобразования Грузии и программы ЕС Skills4Jobs. Из-за пандемии коронавируса в этом году она проходит в онлайн-формате.

В день открытия недели – 7 декабря, мероприятие посвящается теме новых вызовов и путям их решения на фоне пандемии. 8 декабря будет рассмотрена роль частного сектора в процессе развития навыков на фоне пандемии. 9 декабря участники мероприятия рассмотрят программу образования и трудоустройства ЕС – новые возможности, а последний день – 10 декабря, будет посвящен инновационному обучению и новой роли учителей в условиях пандемии.

В рабочий процесс включены бизнес-организации, социальные партнеры, местные эксперты, представители международных организаций-доноров, образовательных учреждений и частного сектора.

Темы:
Образование в Грузии (513)
Теги:
Профколледжи, Минобразования Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках
Как Кутаиси переживает кризис и эпидемию коронавируса - фото
Огни на елке зажгли в Вифлееме
Праздничные огни на елке зажгли в Вифлееме - видео
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться