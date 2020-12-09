Сексуальное насилие в отношении женщин: в Грузии провели уникальное исследование

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Обращений по фактам сексуального насилия в Грузии по-прежнему очень мало и исполнение правосудия происходит лишь по небольшому количеству дел, говорится в исследовании, проведенном аппаратом Народного защитника.

Исследование было проведено при поддержке Совета Европы. Исследование уникально по своему содержанию, так как это первый в Грузии отчет, в котором оцениваются уголовные дела о преступлениях сексуального насилия с точки зрения Стамбульской конвенции и стандартов в области прав человека.

За период исследования - с июня 2017 года по май 2019 года в полицию поступило 361 заявление о сексуальном насилии. Из них расследование началось по 251 делу и были вынесены только 26 обвинительных приговоров.

В частности, 20 человек были признаны виновными в совершении сексуального насилия, а 6 человек были оправданы. Ни в одном из случаев система правосудия не признала сексуальное насилие формой дискриминации в отношении женщин.

"Стандарт доказывания в случаях сексуального насилия на практике довольно строгий и жесткий, преступник не привлекается к ответственности, если показания жертвы не подтверждаются доказательствами из различных источников. Такие стандарты противоречат требованиям договоров о правах человека и приводят к безнаказанности виновных", - отмечено в документе.

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Отсутствие женщин экспертов-криминалистов часто затрудняет проведение экспертизы потерпевшей. Отсутствие экспертного заключения на практике в большинстве случаев означает, что расследование не будет продолжено, и виновный не будет привлечен к ответственности.