Грузинский врач вернулся из США на помощь коллегам в Грузии

Давид Мрелашвили годы работал в Америке, но в эти трудные времена решил, что его опыт и знания нужны родине. С доктором имел беседу премьер-министр Грузии

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в онлайн-формате встретился с грузинским врачом Давидом Мрелашвили, который работал в США, но вернулся на родину, чтобы поддержать правительство в борьбе с коронавирусом.

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Мрелашвили подключился к процессу управления ковид-пациентов в регионе Кахети, лечащихся дома.

Глава правительства поблагодарил доктора за поддержку и отметил, что его опыт важен для любого региона. На этом этапе Мрелашвили в день обслуживает 1,5 тысячи ковид-инфицированных пациентов вместе с семейными врачами, резидентами и студентами-добровольцами.

Анамнез каждого пациента загружается на онлайн-платформу, что дает возможность врачам вести постоянный мониторинг состояния здоровья инфицированных. Пациенты в онлайн-режиме получают консультацию профессионалов.

Гахария отметил, что еще большее эффективное управление инфицированными пациентами, лечащимися на дому, является приоритетным, и готов содействовать подобному подходу и в других регионах. На встрече в этом направлении были запланированы конкретные шаги.

По последним данным, в Грузии с начала пандемии выявлено более 174 тысяч случаев. Более 145 тысяч выздоровели, 1 614 – скончались.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.